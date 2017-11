Local

Guadalupe Flores |

2017-11-28

Los fuertes vientos y las bajas temperaturas han provocado ausentismo en la Secundaria # 5 “Adolfo López Mateos” del poblado de Chamilpa en Cuernavaca, confirmó la directora Ofelia Fernández Delgado.

“El polvo se levanta, el aire se siente, vienen ráfagas de viento, se siente el aire helado y afecta a los alumnos; las lonas se han llegado a levantar cuando hay mucho aire y se nos caen”, dijo.

En un terreno baldío, los maestros y los padres de familia instalaron aulas provisionales para reanudar las clases, luego del sismo del 19 de septiembre que provocó daños estructurales al inmueble del norte de Cuernavaca.

Pero ante el descenso de temperaturas, informó la titular de la Dirección se ha registrado ausentismo y enfermedades respiratorias en alumnos, incluso en al menos 15 estudiantes se han iniciado el proceso para darse baja en los últimos días.

“Necesitarnos encarpetado donde hay más tierra, me preocupa mucho el frío porque vienen días fríos, muy fríos, aunque nuestras carpitas son térmicas pero la fundación judía Cadena nos enviará otras carpas; pero debemos cubrirnos más de las inclemencias del tiempo”, indicó

Además, reveló que a dos meses del terremoto no han recibido el dictamen de seguridad del edificio de la secundaria, ante esto, dijo ha sido imposible regresar al inmueble.

“No sabemos si estas carpas (provisionales) se quedarán, no tenemos aún el dictamen, esa es la verdad; el Instituto de Infraestructura Educativa no ha terminado su trabajo, no nos han terminado de dar un dictamen real, primero dijeron que ya podíamos ingresar a la escuela pero las condiciones no son buenas, al contrario está muy mal el edificio”, agregó.

Finalmente, señaló que no han recibido recursos económicos del Instituto de Educación Básica (IEBEM) para poder atender las deficiencias en la sede alterna como son baños y encarpetamiento.