Local

Erick A. Juarez |

2017-11-28

Un grupo de litigantes se pronunció a favor de la ex presidenta del Poder Judicial, Nadia Luz María Lara Chávez sea candidata a la gubernatura por Morelos, derivado a su desempeño en la administración e impartición de justicia.

En conferencia de prensa, la vicepresidenta regional Sur de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A. C., María Elena Medina Vargas, aseguró que la impartidora de justicia podría ser la mejor candidata a la gubernatura por Morelos por sus conocimientos en la administración de los recursos.

Señaló que Lara Chávez cuenta con la preparación en el conocimiento de las leyes, además de que en su término de su gestión como titular del máximo órgano de impartición de justicia, no se logró comprobar algún acto de corrupción, tal como se visualizaron con las gestiones de otros ex presidentes quienes actualmente ya no se encuentran en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tal es el caso del ex magistrado, Ricardo Rosas Pérez.

"Consideró que hoy en día nos deben de gobernar las personas más capaces que tengan los conocimientos como las mujeres u hombres, pero que sean capaces, ya que Nadia Luz se ha conducido con transparencia y por ello, consideramos que es capaz para podernos gobernar", dijo.

Medina Vargas aseveró que actualmente no han logrado sostener una reunión con la impartidora de justicia, para que pueda aceptar alguna candidatura en el próximo proceso electoral, sin embargo confían en acepte algún cargo de elección popular.

"Estamos en ese proceso de acercamiento y convencimiento, creemos que vale la pena para candidata a gobernadora, por lo que trataremos de que ella sea la candidata ideal", reveló.