2017-11-28

-A la mayoría las cambiaron de daño total a daño parcial

Jojutla, Mor.- En los dos días que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entregó las tarjetas de apoyo del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) a las personas que perdieron su vivienda en el sismo del 19 de septiembre en Jojutla, el municipio registró 396 quejas por errores que impidieron a las familias recibir el apoyo por un monto superior a los 100 mil pesos, la mayoría de los casos se refieren a que los beneficiarios recibieron un apoyo económico mucho menor al esperado y que corresponde a daño parcial.

Luego de concluir la entrega de tarjetas el pasado viernes, las quejas no se hicieron esperar, y sobre todo los habitantes de la colonia Emiliano Zapata, que se manifestaron muy molestos porque luego de la espera de más de dos meses no recibieron lo que se les prometió de parte del gobierno federal, por lo que hasta el domingo habían acordado dar un plazo de 10 días para verificar la información de cada uno y en caso de no recibir lo que les corresponde, iniciarían una serie de manifestaciones.

Ayer el presidente municipal de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dijo que luego de conocer la molestia de sus gobernados, estuvo en una mesa de trabajo con la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para atender y dar respuesta a los habitantes de Jojutla.

De esta reunión se supo la siguiente información: se registraron 396 quejas en la entrega de tarjetas, 336 corresponden a beneficiarios que tienen pérdida total de su vivienda y a quienes se les otorgaría un apoyo superior a los 100 mil pesos, sin embargo su tarjeta tenía un monto por 15 mil pesos, algunos recibieron la tarjeta, otros la rechazaron, en ambos casos piden se les entregue lo que se les prometió.

El municipio dio a conocer que de estas 396 incidencias, también figuran 25 por cambio de nombre, 19 por cambio de beneficiario y 16 personas tenían folio y no les llegó su tarjeta.

“Estos son datos oficiales del día de ayer (domingo) hasta las 2 de la tarde, tal vez en la tarde, se pudo haber presentado algo más pero ya fue mínimo”, acotó el edil.

De acuerdo al listado que entregó Sedatu al municipio son mil 500 personas aproximadamente, con daño total en su vivienda, y alrededor de mil con daño parcial.

A más de dos meses del sismo, las brigadas municipales y habitantes continúan en las labores de retiro de escombro y acomodo de las pertenencias que pudieron rescatar tras el evento trágico.