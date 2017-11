Opinión - Convencer con conductas democráticas, reto de Morena

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-11-28

Los ciudadanos en su mayoría, se dice con reiteración, ya no cree en los partidos políticos, no solo los condena y reprueba, sino que los repudia por considerarlos paleros de las mafias políticas que se han adueñado y destrozado al país, considerándolos cómplices del cáncer de la corrupción e impunidad que corroe a instituciones y a la misma sociedad. Son culpables, responsables y partícipes de la tragedia social que vive el país en lo económico y en el ámbito social (pobreza, hambre, carestía, inseguridad, crimen, asesinatos, abusos de poder, fraudes electorales, despilfarros, dispendios, altos sueldos, enriquecimientos de funcionarios, violación a derechos humanos y garantías constitucionales, represión, etc., por su docilidad y encubrimiento las cúpulas dirigentes partidistas, así como las mayorías parlamentarias de diputados y senadores priístas, panistas y perredistas que avalan proyectos económicos que responden al interés del Ejecutivo como son los correspondientes a Ingresos y Egresos con recortes infames al renglón social, amén de tantas otras iniciativas enviadas por Los Pinos en afán de afianzar el poder político autoritario y favorecer a grupos financieros.

Las aguas negras en ese mar de incredulidad y reprobación de partidos aunque en poca proporción bañan a Morena, siendo el compromiso y reto de este novel partido apartarse de ellas, obligándose dirigentes y consejeros estatales asumir conductas honestas y congruentes apegadas a los principios y ética que claramente establece Morena con el compromiso ante la sociedad de combatir la nefasta y perniciosa cultura política que han sembrado el PRI y el PAN en su largo accionar, lo cual es indudable ha influido en la conducta ciudadana en términos de una participación ciudadana en asuntos públicos y de participación política, sin el desarrollo de una conciencia crítica, reflexiva y analítica, como sería al momento de emitir el sufragio. No será fácil para Morena remontar escenarios adversos políticamente a su doctrina aún cuando su dirigente y fundador sea reconocido, dentro y fuera del país, como un político honesto y congruente, que busca afanosamente el cambio y la transformación del país, dado que, no es la democracia lo que predomina en la conducta colectiva social y sobre todo en el ámbito político, donde son visibles, el autoritarismo, las ambiciones de todo género, las simulaciones, la demagogia y la búsqueda del beneficio personal y de grupos. De todo esto y más no está exento el partido creado por AMLO, y ahí está el desafío, no son pocos los que creen, confían y apoyan al líder de Morena más no a su partido, debiéndose en parte por no permear en gran medida en ese instituto, el ejemplo del comportamiento, honesto, congruente y guiado por ideales que pregona y muestra en los hechos su máximo dirigente.

En Morelos por ejemplo, bases militantes critican con dureza que dirigentes y consejeros de Morena, soslayaran métodos democráticos para elegir a posibles candidatos a competir en las elecciones del 2018. La militancia fue hecha a un lado en esa determinación, dando lugar --se afirma-- al favoritismo de posibles candidatos: amigos, familiares, oportunistas y “chapulines” sin méritos de trayectoria y fama pública, ello en claro desdén hacia líderes sociales, fundadores, luchadores y ciudadanos reconocidos en sectores sociales y garantes de rentabilidad electoral.

Todo esto da lugar a la polémica en cuanto que la dirigencia ha sido miope políticamente, dado que en su escasa visión no está procurando fortalecer y apuntalar electoralmente a AMLO en su tercera lucha por ganar la presidencia de la República, por el contrario, se intenta utilizar la figura del tabasqueño cosechando los votos que su gran prestigio arrastre le acarrearán en este estado, donde será indiscutible triunfador, beneficiándose de ello los que serían calificados como “cachavotos”.

La lista definitiva de candidatos de Morena aún no se da a conocer: habrá sorpresas sin duda, y quienes hayan sido palomeados por dirigentes —no electos democráticamente— tendrán que demostrar durante sus campañas una recia personalidad de honestidad, de entrega a las causas e ideales que pregona su partido y lo más difícil, su congruencia en su discurso, yendo en ello demostrar que sus trayectorias van de acuerdo al privilegio de ser candidatos de Morena.

Cierto es que Morena puntea encuestas en el país, siendo AMLO el factor determinante. Y para que ganar la presidencia requiere remontar porcentajes notables con los que debe superar a sus adversarios, para ello AMLO requiere ser acompañado en todo el país por candidatos que no sean rémoras, sino sumadores de votos y voluntades.

Chay_cano@hotmail.com