Casos y Cosas de Morelos - Turismo divino, según Turismo

Opinión

| Sergio Dorado

2017-11-28

La estadística es una materia desgastada y poco seria para comprender la realidad en la que vivimos los morelenses. Y es que la estadística, siendo un instrumento neutral por naturaleza, puede manipularse y usarse a discreción. Hace tiempo el gobierno federal, por ejemplo, anunció una reducción en la pobreza de México; casi de inmediato se supo que los encargados de hacer y anunciar la reducción de este mal socialhabían definido la pobreza en otros términos.

La precisión en la medición de algo arroja números reales cuando sus premisas están bien definidas y argumentadassobre la verdad. Pero creer que eso existe en nuestro sistema gubernamental es como creer que la Bella Durmiente murió virgen porque el príncipe sólo le contemplaba los ojos a lo largo del tiempo en que vivieron muy felices después del largo chupetón del sapo en los cachetes de durazno, acción con que concluye y empieza la historia del amor eterno.

José Antonio Villalón Segui, presidente de la Asociación de Hoteleros de Morelos, declara que después del sismo del 19 de septiembre pasado, el turismo ha descendido de 17.5 millones de turistas, que Morelos alcanzó en el 2016, a sólo 14 millones para el cierre de éste, un poco menos dichoso, por cierto, año de 2017. Dicho lo cual y de todos modos, se deduce como mantequilla rebanada con cuchillo ardiente que andamos cortos en el ramo, con un déficit de unos 7 millones de turistas nacionales e internacionales, quienes quizá, aunque no se sabe bien, estén al acecho de sitemblará o no en Morelos próximamente o, por otra parte, todavía no deciden si Axochiapan o mejor las vacaciones navideñas a París, la ciudad del amour, con una chica noruega preciosa, hija del último rey vikingo.

Desde luego que para poder probar la veracidad de datos es indispensable conocer el método para llegar a la verdad, porque cinco es mayor a la unidad y no lo contrario, como lo asegura Peña Nieto. Y aquí en Morelos… bueno, para poder decir que el monto de 17.5 millones de turistas quedó un tanto bajo en el cálculo diferencial integral, habría que estudiar la manera en que Mónica Reyes Fuchs contó a los turistas. (Aquí se mencionan sólo los que ingresan al estado por tierra, desde luego; el proyecto para contabilizar también el aire y las aguas del mar de Morelos está a punto de ser concluido sobre las rodillas…).

Y es donde francamente se coloca el meollo del asunto; el único que podría comprobar la veracidad de los datos es el ciudadano de a pie, aunque con la condición de contar con conocimiento en materias importantes al propósito de investigación y evaluación turística; además de tiempo, por supuesto. ¿Y por qué el meollo? - seguramente preguntará usted; lo conozco, estimado amigo y único lector que me queda en este mundo hostil de siempre. Pues porque sí, estimado y todo lo que acabo de decir hace un renglón. Porque tanto usted como yo andamos ocupadísimos en un mundo económicamente difícil de sobrevivir a las tempestades que nos lanzan desde la majestuosidad de Palacio. Un mundo lleno de facturas de gas, electricidad, teléfono, alimento y todo lo que usted sobradamente conoce, como la bendita verificación de Topiltzin “Quetzalcóatl”, que quiere limpiar el cielo con las uñas.

Esto lo saben muy bien los patrones de México, porque es parte de lo que recomendaba Maquiavelo a principios del siglo XVI, mentor en trampología avanzada de los siglos posteriores hasta hace 5 segundos; no, uno. ¿Tres? ¡Bueno, los que quiera usted, carajo! No le digo amigo, siempre me interrumpe cuando empiezo a entrar en la calidez del meollo del asunto. Yo ya por la colina de Marte y usted con sus mafufadas. Déjeme escribir. ¡Carajo, que me hace ver como el presidente!

El punto final, de cualquier forma, es que aquí en el estado como en el país mismo estamos rodeados de datos de dudosa reputación cuyo fin último es hacer lucir la brillantez de los funcionarios públicos que han hecho escuela en todas las generaciones. Un gran esfuerzo el de ellos por respaldar el desempeño y la eficacia de los gobiernos que nos tienen colgados del abismo y nos martillean los dedos cuando nadie ve. Todo mediante información estadística emporifollada.

Mi propósito de nuevo año es aprender a interpretar mejor los datos estadísticos de los representantes de nuestro juicio y todo lo que ello conlleva, para que con base en ello, y dentro de una tómbola como la de López Obrador, echar la suerte de Morelos al aire y el que cache más papelitos color de rosa, en la era de la Mama Cancerígena de la Primera Dama del Estado, sea sacrificado con pompa frente a Palacio de Cortés sobre una roca candente colocada ahí para tal propósito; Cempazúchitl y veladoras, y cigarros para el largo camino hasta donde el mar acaba, así como hacían nuestros antepasados con la sangre de los campeones,nutritiva para alimentar el hambre divina de Huitzilopochtli y buena para la vista de conejo desde el cielo.

Entender la psicología del turismo es pasatiempo complejo y quizá innecesario, señora Fuchs, pero usted siga midiendo según su cálculo, que nosotros le avisamos cuando concluya el sexenio.