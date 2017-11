Justicia

| Pancho Rendón

2017-11-28

Los secuestros se planeaban desde la PJ

Una de las peores administraciones en materia de procuración de justicia fue la que encabezó como titular de la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, Carlos Peredo Merlo, durante el gobierno del General Jorge Carrillo Olea, pues ni tardo ni perezoso, Peredo Merlo designó como Director de la Policía Judicial al Capitán Jesús Miyazawa Álvarez, uno de los personajes que llegaron a comandar al llamado grupo de “los chinos” durante el gobierno de José López Portillo, cuando fungía como Director General de la Policía y Tránsito de la Capital del País, el tristemente y célebre Arturo “El Negro” Durazo Moreno, y ello derivó en la denuncia colectiva de los morelenses para pedir el juicio político en contra del General Carrillo Olea.

Y es que Carrillo Olea, toleró y permitió que el imperio del secuestro se adueñara y tuviera de rehén al territorio morelense, pues el recomendado Miyazawa (a quien le llamó Jorge Carrillo el mejor Policía de México), no dio resultados y decenas de morelenses fueron fabricados como auténticos secuestradores, mientras que los verdaderos plagiarios se despachaban con la cuchara grande.

Incluso Miyazawa Álvarez no le daba órdenes a su segundo de abordo el Ex Comandante Armando Martínez Salgado, cartuchote quemado de la desaparecida DIPV-División de Inteligencia para la Prevención del Delito-, (los llamados Dipos), en la administración de El Negro Durazo; Martínez Salgado llegó por recomendación directa de su amigo el General Carrillo Olea a quien conoció en la Ciudad de México, cuando fungía como Jefe de la Agencia antidrogas, y se lo impuso como Subdirector y Jefe de la Unidad Antisecuestro al extinto Director de la PJ el Capitán Darío Lugo Sánchez, quien sabía de antemano las ilícitas actividades de Armando, pero tras caer muerto Darío en un enfrentamiento con los secuestradores del joven Dougla, siendo abatido por una bala de sus mismos elementos que participaban en dicho operativo; y que de acuerdo con los agentes policiacos que participaron en dicha acción, recordaron que Darío Lugo alcanzó a reconocer a su atacante “El Comandante Martín Landa a quien le gritó me traicionaste perro”, horas después el jefe policiaco lamentablemente dejó de existir en un Hospital de la Ciudad de México.

Posterior a dicho deceso asumió como Titular de dicha Corporación el Comandante Martín Landa, mientras que el Subdirector y Jefe de Anti-secuestros con clave “Omega” tomó más poder de la corporación y cometió secuestros a diestra y siniestra que se orquestaban desde el interior de sus oficinas de la desaparecida Policía Judicial, pues aprovecho su doble cargo como Jefe, y solo se reportaba directamente con Peredo Merlo y Carrillo Olea, sin tomar en cuenta a Miyazawa.

Lo anterior se debió a que Martínez Salgado, tras la muerte de Darío Lugo, ingresó a las oficinas de éste, para apoderarse de una moderna computadora tipo laptop en la que el extinto jefe policiaco mantenía toda la información de los principales secuestradores de la época y que operaban en todo Morelos, pues era el trabajo de investigación cuando Darío trabajó para la PGR y su principal objetivo de la llegada a Morelos, era la de combatir el flagelo del secuestro, pues ahí tenía plenamente ubicados e identificados a dichos delincuentes, entre los que se encontraban los hermanos Miguel Ángel y Benito de apellidos Vivas Urzúa, que radicaban en la comunidad de Tlayca y con quienes posteriormente Armando Martínez, se reunió para que “trabajaran”, bajo sus órdenes y coordinados generando así la industria del secuestro.

La prueba está en que dos Suboficiales de la también desaparecida PFC lo detuvieron con otros de sus elementos en la Comunidad de el Platanar, de Iguala, Guerrero, cuando pretendían deshacerse del cadáver de Jorge Nava Avilés alias “El Moles” a quien mató en lo separos judiciales tras torturarlo y aplicarle fuertes descargas eléctricas (toques) que le costaron la vida y todo por pelear por un millonario pago de rescate ya que también el occiso era secuestrador de los pesados en los 90´s y vecino de la colonia la Joya de Yautepec; por ese motivo Armando Martínez fue ingresado al Penal de la Palma, hoy llamado el Altiplano en el estado de México; pues se le sumaron decenas de secuestros que cometió en distintos Municipios de Morelos.

Entre algunas de las víctimas de Armando Martínez, destaca el secuestro del Papá de los Tovar de Jiutepec, al que en todo momento mantuvo privado de la libertad y atado de los ojos en sus propias oficinas de la Policía Judicial, empresario que doce días después inexplicablemente señalaba a un grupo de secuestradores como sus captores, cuando en realidad la misma Judicial lo plagió, días después el señor Tovar murió.

Otro que no se salvó fue el Comandante Emilio “El Indio Sierra Medina”, originario y vecino de la Cabecera Municipal de Huitzilac, ya que debido a que éste no quiso cooperar para que la gente de Armando Martínez, secuestraran al artista Alfonso Sallas, ya que Emilio Medina trabajaba para él, personalmente Armando Martínez y sus Elementos levantaron al Indio Medina, cuando en presencia de su esposa y a bordo de su camioneta tipo Cheyenne color amarilla, se dirigían a Cuernavaca y precisamente en la bajada de la carretera Huitzilac-Cuernavaca, lo interceptaron para llevárselo, posteriormente la camioneta de Emilio con placas del Estado de Quintana roo se localizó en el interior del llamado “embudo de la PJ” y a pesar de que la mujer exigía que le entregaran a su marido ellos negaban haberlo detenido, pero posteriormente la víctima fue encontrado asesinado torturado y con el rostro cubierto con cinta canela en una barranca del poblado de Santa María Ahuacatitlán.

Sin embargo en la actualidad se siguen registrando secuestros pero ahora cometidos por la delincuencia organizada e incluso ahora los cárteles de la droga y crimen organizado han aumentado de forma alarmante en todo el territorio morelense y eso se lo debemos a quienes controlan y conocen las áreas “rojas”, desde su red y trasiego de la droga, tan es así que los llamados “corredores seguros” como Río Mayo, San Diego y Plan de Ayala y centro de Cuernavaca, han sido corredores pero de la “muerte”, porque las ejecuciones están al orden del día y son territorio de los mañosos, que con facilidad burlan a las autoridades policiales portando poderosas armas de grueso calibre; tan es así que la rivalidad entre los rojos, está en su apogeo contra el cártel de Jalisco nueve generación sin dejar pasar por alto el pleito a muerte de los de la familia Michoacana contra los Beltrán Leyva que han hecho de Morelos un baño de sangre.

Cabe mencionar que el equipo, capacitación y aplicación de tecnologías de punta para crear el bunker, que costó toda una millonada, denominado C-5, de nada ha servido, ya que cada vez que ocurre un hecho sangriento, ni siquiera funcionan la video cámaras o simplemente no actúan los Policías y lo que es peor, los delincuentes se pavonean frente a las narices de la autoridad encargada de la prevención del delito.

Así se percibe entre la sociedad que está cansada y llena de hartazgo por la ola de inseguridad que se vive en la Ciudad de Cuernavaca, que poco a poco se ha convertido en el traspatio de la Ciudad de México.