Deportes

| Ignacio Cortés

2017-11-28

BOCA DEL RÍO, VER.- El seleccionado morelense de balompié inició con el pie derecho su participación en el certamen nacional de menores de 17 años al golear 5-1 a su similar de Puebla, en cancha dos de la facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, en una demostración de eficacia y en la jornada dos, hoy, a las 7:30, se irá frente al cuadro de Jalisco que, de su lado, venció 2-0 al conjunto de Hidalgo, también en confrontación de la jornada inaugural de este certamen que reúne a 35 selecciones de distintos puntos de la entidad, y todos quieren llevarse el título a sus vitrinas estatales.

El cuadro de Morelos hizo bien las cosas, supo trabajar con precisión para hacerse de la victoria, y poco a poco fue acumulando llegadas y con más y más peligro, hasta terminar con el triunfo contundente, mientras que los poblanos no dejaron de luchar, pero la verdad es que la diferencia entre los dos escuadrones fue clara, por lo que, lo que el ímpetu propuso, no alcanzó porque las cualidades no dieron para más, y por el lado de los morelenses, hubo más precisión, más capacidad, más fuerza y capacidad para hacerse sentir frente al marco, por lo que se pudo acumular un marcador de 5-1, con lo que se conquistan las primeras unidades de este certamen, y con una diferencia en las anotaciones de cuatro, lo que siempre cuenta en esta clase de eventos, en donde suelen darse emparejes en los puntajes, y se tiene que acudir a la diferencia en los goles para llegar a la siguiente etapa, y en esta ocasión las cosas pueden ir precisamente por ahí.

Jalisco, de su lado, se llevó el triunfo sobre el cuadro de Hidalgo 2-0, en un juego en el que las cosas no fueron tan sencillas, pero la jerarquía de los jaliscienses terminó por imponerse, por lo que se conquistó el éxito, como se esperaba, pero no por el marcador que era de desearse, por lo que se tienen sólo dos tantos a favor, mientras que Morelos está con 5-1 y más cuatro, para ser los líderes de la agrupación C, aunque apenas se está en la jornada uno de este certamen nacional, al que le falta camino por recorrer.

Morelos-Jalisco

Hoy día, el seleccionado de Jalisco se medirá con Jalisco, a las 7:30 horas, en el estadio de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, mientras que, a las 10:30, los cuadros de Puebla e Hidalgo se verán las caras, en la cancha dos de la Facultad de Educación Física de la misma Universidad.