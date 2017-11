Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-11-28

Breverías Culturales

Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad proyecta "Vuelven", Directora Issa López, 2017, una bella fábula oscura sobre la infancia en tiempos violentos, recomendada por Guillermo del Toro y Stephen King; Gala Inaugural en el cine Morelos a las 20:00 horas, entrada libre; Estrella tiene 10 años, y tres deseos: el primero, es que su madre vuelva, y se le cumple; pero está muerta y la sigue a todas partes. Aterrada, Estrella trata de escapar, uniéndose a una banda de niños huérfanos de la violencia. Muy pronto aprende que en realidad, los muertos nunca se dejan atrás, y que cuando se vive en medio de la brutalidad y la violencia, si bien los deseos nunca salen como el corazón quisiera, sólo los guerreros sobreviven.

UNAM MORELOS: Taller de Yoga EN La Terraza del instituto de Biotecnología a las 11:00 horas, cuota de recuperación $40.00, inicio 28 de noviembre; Información enla pagina-e: www.morelos. unam.mx ――― Mónica Bettencourt Dias, Instituto Gulbenkian de Ciencia, Oeiras, Portugal presentará la ponencia “Control of centrosome number: right time, right place and only once” an el auditorio Doctor Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas a las 17:00 horas; Información enla pagina-e: http://www.lcg.unam.mx /frontiers/201702/Monica+Bettencourt+Dias.

YA INICIÓ CINE DE TERROR taller en Ataraxia Centro Cultural del 27 de noviembre al 8 de diciembre de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas, sábado y domingo de 10:00 a 14:00 horas, costo $1500.00, duración 30 horas, avenida Morelos 245 centro, teléfono 2417003; Imparte Alfonso Malpica Brito, Comunicólogo con experiencia en el sector de televisión y la industria editorial.

DANIEL NAVA, cantautor morelense presenta “De Morelos les vengo a cantar” para despedir el mes con canciones y sonrisas, en la sala Manuel Ponce del jardín Borda a las 18:00 horas, entrada gratuita.

VIERNES de TALLER: juego de sombras para niños de 6 a 12 años en Casona Spencer el viernes 1 de diciembre de 9:00 a 14:00 horas, cooperación 120.00, informes e inscripciones con Gisela Cortés, Laboratorio Espiral Creativo: Arte+Creatividad+Educación inclusiva, teléfono 7771404094; Calle Miguel Hidalgo 22 teléfono 01 777 318 7709.

CEREMONIA WIRRARRICA de cierre de año y luna llena: Velación de Abuelo Fuego, Recepción del Padre Sol, Sanaciones y Temazcal al Amanecer, Artesanías y Medicina Huichola; en Ollin Siete, Espacio de Sanación y Aprendizaje, el sábado 2 de diciembre a las 22:00horas, Pedro de Alvarado 131, colonia Lomas de Cortés en Cuernavaca; Mayores Informes con Eduardo Hernández “El Tigre” en los teléfonos 3115149 y 0447771914911 correo-e: ollinsiete@gmail.com www.facebook.com/ollinsiete

INSECTARIO en PAPEL taller expresso a realizarse en Estudio Enhebra 7 y 8 de diciembre, Inversión $1200.00 , Morelia 76 colonia Roma Norte, Ciudad de México; mayores informes e inscripciones en el correo-e: enhebra.colectivo@gmail.com; cupo limitado, para exalumnos se les proporciona el 10% de descuento sobre el próximo taller de interés; Roma Norte Ciudad de México.

TRANSFERENCIA de FOTOGRAFÍA e imagen sobre tela con la temática “Las ausencias se desbordan y también se bordan” taller organizado por Luciérnaga Estudio en Café ZAPATA VIVE el jueves, 7 de diciembre de 11:00 a 14:00 horas, Gratuito, deberás llevar tu material de trabajo, Certificados 6, Postal, Benito Juárez, Ciudad de México; Sonia Gadez dice: “Compartiré la técnica que empleo para hacer la transferencia sobre tela. Y entre todas las personas la idea es intercambiar puntadas para luego intervenir la foto con bordado. Pero sino sabes bordar no te preocupes te puedo mostrar algunas puntadas. Y para eso es el evento, para compartir saberes y sentires. Mayor información en: https://www.facebook. com/luziestudio/.

bonifaciopacheco@hotmail.com