Cultura

| Alejandro Cruz Solano

2017-11-28

Occidente nos ha enseñado que la verdad es una concordancia lógica con el objeto, de tal manera que, si veo un árbol, el objeto árbol debe concordar con mi representación mental de ese objeto. Durante siglos la “razón” ha sido el tema central del conocimiento, el individuo se instala como centro fundamental del pensamiento, es decir, es un ser racional y como tal el mundo existe como una cosa, como un objeto que cae ante el dominio del hombre. Ese dominio como ejercicio de poder no tiene límites, pues el hombre es visto como totalidad, se contempla como tal. El endiosamiento del hombre lo ha vuelto omnipotente frente a la naturaleza, por eso la destruye, porque existe la creencia que su saber es su centro, es su ego. Instalado en el ego, el hombre no tiene referencia hacia fuera más que como ser superior frente a la naturaleza, decimos con esto que su yo es inmanente, lo cual significa que todo proviene de él. Sin embargo, esa ceguera a la que ha hecho que su razón sea instrumental no le permite abrirse a lo otro, que es al mismo tiempo una vuelta a sí mismo, a su humanidad. Vale hacerse la siguiente pregunta ¿Cómo nos pensamos? Invito a que nos pensemos desde otra dimensión, de aquella en la que no está incluida en mi mundo, en mi racionalidad. La dimensión no incluida se nos revela de muchas maneras, algunas de ellas a través de la palabra, del decir, de los otros, ¿a quienes me refiero con la palabra, el decir de los otros? Es importante reconocer que la realidad actual nos interpela en la voz de aquellos que piden justicia y paz, de aquellos que tienen hambre, que caminan bajo la discriminación y el dolor, sea como individuos, sea como pueblos, sea como naciones en guerra. Los otros pues, tienen rostro, revelan la parte negada. La educación actual se piensa con mecanismos o instrumentos lógico -instrumentales y racionales, es decir, construimos una manera de ver la realidad con esas formas de pensar, lo que nos obliga a plantear la racionalidad como un problema, como un objeto de reflexión. La constitución de la razón en el modelo occidental es cognitiva, es decir, está centrada en el pensamiento y con una herramienta lógica instrumental, eso entonces nos cuestiona si es la única forma de tener un acercamiento a las realidades a las que accedemos. El mundo actual exige en su devenir una apertura a los nuevos sucesos como el cambio climático, el hambre, las guerras, las enfermedades modernas como el estrés, entre otras. Nos exige pensarlo bajo una mirada educativa más flexible, no determinado, dado que los sujetos somos producto de las exigencias histórica-culturales. Una mirada al otro, implica no solo una racionalidad, no podemos mirar las necesidades del otro bajo una lupa de objeto; el otro, el próximo a mí, implica mi propio reflejo, mi mirada, la cual solo podría comprenderse bajo la experiencia. La experiencia de la injusticia, de la discriminación, del hambre, del dolor, del no estar en su patria, nos hace ser en el otro una conciencia que nos llama a la responsabilidad. Hace años, cuando los indios mayas del quiché en Guatemala pudieron rescatar a miles de desaparecidos y pasearon a sus muertos por las calles para darles una sepultura digna, me llamaba la atención que el paseo tenía un significado, iban por la calle para gritar en silencio, para inhumar el dolor y descubrir el genocidio del entonces responsable de esas matanzas Ríos Mont. Exhumaron los cuerpos y los llevaron por las calles para inhumar el dolor, la injusticia, tenían que verlos para dignificar, para representar el dolor colectivo, no era el dolor de la familia, era el de la comunidad, del pueblo, que con ello exigían justicia. Las solidaridades de los pueblos mesoamericanos frente a las sociedades modernas nos obligan a plantearnos y a exigirnos una superación del individualismo y del egoísmo, del materialismo frente a una reconciliación con la naturaleza, con la gente, con el rostro humano. 