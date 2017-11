Local

Yesenia Daniel

2017-11-27

-Cantidades asignadas en Jojutla a damnificados, no corresponden a la pérdida total de sus viviendas.

-Reclaman vecinos una nueva verificación; fijan plazo de 10 días, en caso contrario decidirán acciones a seguir

Jojutla, Mor.- Salomón Hernández Encarnación, de la calle Francisco I. Madero esquina con 20 de Noviembre de la colonia Emiliano Zapata en la cabecera municipal, no sólo perdió su casa sino también a su esposa Gloria Arcos en el sismo del 19 de septiembre; el viernes, después de dos meses de espera, le entregaron la tarjeta de apoyo del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) por un monto de 15 mil pesos que corresponde a pérdida parcial de vivienda cuando su casa fue pérdida total; decidió no recibir la tarjeta y pide al gobierno rectifique y le entregue bien el apoyo.

Como Salomón Hernández en la colonia Zapata que fue la colonia más afectada en el municipio de Jojutla, se estima que el 50 por ciento de los damnificados no recibieron correctamente el apoyo que les prometió el gobierno de Enrique Peña Nieto al día siguiente de la tragedia, cuando visitó Jojutla y aseguró que la ciudad se pondría nuevamente de pie.

En “la Zapata”, como se conoce esta colonia, desapareció prácticamente la manzana completa, incluida la primaria “10 de Abril” y la Iglesia, desde hace un mes aproximadamente, el escenario de la Zapata está conformado de casitas de lona que donó la fundación judía Cadena, y que cada familia ha instalado en el terreno baldío que dejaron las máquinas luego de demoler las viviendas colapsadas.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), inició en Morelos la entrega de tarjetas el pasado martes en el municipio de Zacatepec, en donde quienes perdieron sus viviendas y fueron beneficiados con el apoyo del Fonden se quejaron de los errores en la entrega de apoyos por las mismas situaciones que ahora padece Jojutla: el apoyo que deberían recibir no es correcto, cuando en algunos casos el daño es total les entregan parcial y cuando es parcial les entregan total, otros damnificados no aparecen en la lista de entrega, y otros más indican que sólo se está entregando una tarjeta por predio cuando son más de una las familias que perdieron su vivienda en el mismo lugar.

“Las autoridades me dijeron ´si no está conforme no firme´, y así lo hice no firmé, ya fui a las mesas de atención en el zócalo y vamos a ver qué pasa”, declaró el señor Salomón quien recibió el apoyo de sus vecinos para emprender cualquier acción de protesta en esta que lucha que los ha unido como colonos.

Otro caso fue el de Elizabeth Salgado, de la calle 18 de Marzo número 24 de esta misma colonia Zapata, le parece increíble que el gobierno habiendo usado recursos materiales y humanos suficientes para hacer censos y padrones de beneficiarios, ahora entreguen tarjetas erróneas.

“Yo estoy consciente que mi casa ya no va a ser igual pero por favor, al menos que nos den para que construyamos unas paredes”, dijo la vecina Elizabeth.

Ella recuerda que la primera vez que una brigada de la Sedatu, el Gobierno del Estado y el municipio, visitó su domicilio fue el 20 de septiembre, es decir, al día siguiente del sismo; en esa ocasión usaron un escáner para hacer el registro de vivienda, y su esposo firmó de conformidad que recibiría un apoyo por pérdida total de vivienda, lo que seguía era esperar a que llegara el apoyo pero en un primer momento ni quisiera apareció en las listas.

“Ellos con mucho cuidado porque ni querían entrar porque veían el peligro, nos dijeron ´señora, esto ya no va a servir, los castillos están tronados´, yo la quería reparar pero ellos me dijeron que era pérdida total, la demolieron (…) nos dan el folio y yo estuve tranquila, fuimos a anotarnos pero no aparezco en la lista pero digo si nosotros fuimos y metimos papeles, (en una segunda ocasión) en la arrocera fuimos y metimos papeles y aparecí ahí como pérdida total por eso estoy conforme pero cuando ellos (brigada) vinieron, nos dan la tarjeta de pérdida parcial, mi esposo firmó y nos quedamos con la tarjeta pero no estoy conforme”, comentó.

Al menos seis habitantes de la colonia Zapata hicieron uso del micrófono para ser escuchados por sus vecinos y medios de comunicación para ser ayudados, todos aseguraron haber rectificado previamente sus datos antes en las mesas de atención que dispuso el municipio para enviar los datos al gobierno federal.

Ayer en una reunión en donde se convocó a la sociedad en general a escuchar y apoyar a las personas que perdieron su vivienda y que ahora no están recibiendo el apoyo prometido, se acordó volver a verificar, primero, con la autoridad municipal, el estado de su vivienda y verificar sus datos, dar un plazo de diez días y en caso de no recibir lo que les corresponde, se dijeron dispuestos a emprender cualquier acción de protesta para ser escuchados por los gobiernos.