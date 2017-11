Local

2017-11-27

-Algunas de las que se ejecutan tienen años de retraso y sin beneficio para la población

-El aeropuerto de Cuernavaca sin rutas comerciales de pasajeros que detonen el crecimiento del estado





Por escrito, de manera respetuosa pero enérgica, el Diputado Federal por Morelos, Javier Bolaños Aguilar, ha exigido al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, un informe completo sobre la situación que guardan más de 8 obras y acciones que la SCT realiza en Morelos, en las que se observa mucho retraso y sin que existan beneficios para la población

Javier Bolaños hace relatoría de las obras millonarias de la SCT en Morelos y cuestiona a la par que el rezago, la poca información que se brinda a la población, respecto a fechas probables de terminación; montos ejercidos en las mismas y la poco productividad de los recursos públicos invertidos. Estos son algunos de los ejemplos que se mencionan:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE APATLACO. Para comunicar mejor al Aeropuerto de Cuernavaca asentado en Temixco, inicio la construcción hace 5 años, reinició la obra el 9 de julio de 2017 y aseguraron que estaría lista en este diciembre; cosa que desde luego no ocurrirá, se desconoce el monto de inversión, pero más preocupa que se trata de un puente ubicado en la zona sur de la Capital, que al quedar terminado no comunicará a ninguna parte porque finaliza en el cerro donde está el ejido de Chipitlán.

AEROPUERTO DE CUERNAVACA. Somos socios de la SCT vía la ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares) del Aeropuerto Mariano Matamoros, ubicado en Tetlama. En los cinco años que lleva tanto el Gobierno de Peña Nieto como de Graco Ramírez, no ha volado un solo avión comercial, no hay rutas aéreas de pasajeros desde y hacia Morelos, no funciona tampoco como espacio de carga; ¿entonces para qué tenemos un aeropuerto internacional y cuánto cuesta toda la burocracia para que esté abierto?, se cuestiona el legislador.

CONCESIÓN DE LA VÍA DEL TREN PANTACO A CUAUTLA. El 30 de agosto de 2014 el Gobernador de Morelos y el concesionario de nombre Ferro Sur, anunciaron la inversión de 185 millones de pesos para constituir en Morelos un parque logístico de carga. Han pasado tres años y no ha silbado ninguna maquina de tren, y no se ha transportado nada desde y para Morelos. ¿Qué paso con la millonaria inversión?

En el oficio que se refiere al principio, Bolaños Aguilar cuestiona también al Titular de SCT, sobre el lento avance del Paso Exprés y de las autopistas La Pera-Cuautla y la Carretera Siglo XXI tramo Jantetelco-Xicatlacotla; que avanzan pero a paso de tortuga, sin que se sepa cuánto nos va a costar usar esas nuevas autopistas, porque las 3 son concesiones entregadas a particulares.