Local

Erick A. Juarez |

2017-11-27

-La mayoría de los impartidores de justicia podrían beneficiar a familiares y amigos, acusan

Abogados morelenses calificaron como “una farsa” la convocatoria emitida para elegir a 18 jueces de Primera Instancia y 2 jueces menores, luego de manifestar que la mayoría de los impartidores de justicia podrían beneficiar a familiares y amigos.

En entrevista, el presidente del Foro Morelense de Abogados (FMA), Pedro Martínez Bello, aseguró que en este tipo de convocatorias deberían de ser privilegiados aquellos trabajadores del Poder Judicial que cuenten con carrera judicial y que se han ganado un espacio para ascender de puesto.

En ese sentido, el experto en derecho descalificó que los 20 espacios sean utilizados para el “acomodo” de amigos y familiares por parte de los impartidores de justicia; como son la titular, María del Carmen Verónica Cuevas López, Rubén Jasso Díaz, María del Carmen Aquino Celis, Elda Flores León, Miguel Ángel Falcón Vega, entre otros más.

“Pero en esa ocasión vemos que estas plazas se las repartieron los magistrados del Poder Judicial, las cuales serán otorgadas a sus familiares, por ejemplo, de la lista podemos deducir, al abogado Jaime Castera Moreno, Ariadna Arteaga Dirzo y Rosa María Aquino Roblero, por parte de la presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Cuevas López, así como el consejero Rubén Jasso Díaz se encuentra: Saide Mallinali Nava Tovar, Bili Blanca Bernadez Amador, Sibelle Vidal Carrillo, y Yoloxochitl García Peralta y la magistrada María del Carmen Aquino Celis, quien cuenta con puro familiar (…) Básicamente los magistrados se están repartiendo las plazas de jueces que no les corresponden”, declaró.

Martínez Bello reprobó que los impartidores de justicia del TSJ se hayan “repartido” las 20 plazas vacantes, que iniciarán sus actividades a partir del primero de enero del 2018, debido a que la mayoría de los concursantes pudieran haber sido burlados al presentar un examen amañado por parte de las propias autoridades del Poder Judicial.

“Nuevamente la magistrada María del Carmen Cuevas López, termina decepcionando a los morelenses, porque ahora pretende favorecer con plazas de jueces a familiares y amigos de magistrados; la convocatoria que sacaron donde participaron decenas de juristas morelenses, no es más que una farsa, puesto que ellos ya tienen a sus recomendados para ocupar una de estas plazas”, dijo.

Condena

El jurista no descartó que una de las pretensiones de la presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López, ha sido el intentar “negociar” con los magistrados beneficiados para poder obtener su reelección como titular del máximo órgano de impartición de justicia.

“Yo creo que Cuevas López no puede reelegirse por dos años más, ante la desastrosa administración que ha realizado en este lapso, puesto a que únicamente se ha limitado en más que administrar justicia, favorecer al Ejecutivo, sin duda, el pleno no tendría que favorecerla con una reelección (…) Yo pienso que esto es motivo suficiente para que ella no continúe siendo presidenta del TSJ, porque evidentemente los actos que ha venido haciendo no permite tener autonomía”, dijo.