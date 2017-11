Local

Gerardo Suarez |

2017-11-27

-Fue autorizado por el Congreso local al gobernador para damnificados del sismo

Respaldó la presidenta del Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega de la Cruz, crédito de más de 2 mil millones de pesos que le autorizaron diputados del Congreso del Estado al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, con la finalidad de apoyar a las familias que resultaron damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Explicó que las reglas para su operación están listas, pero anunció que al estado le convendría más tener tres mil millones de pesos y no únicamente mil 200 millones de pesos, que fue lo que hicieron los legisladores y el Ejecutivo.

Ante ello, anunció que por esa razón decidieron los representantes populares un ajuste a las reglas establecidas, con la finalidad de que ese recurso se pueda destinar a las familias y casas dañadas y por tanto, estará manejo el dinero el gobierno del estado.

Al final de cuentas, dijo, se trata de un fondo, donde se espera que los recursos les lleguen a las familias que lo necesitan, por lo que exhortó a quienes tengan la obligación de vigilar su aplicación que realmente lleguen a quienes lo requieren.

Subrayó que el recurso económico no lo va a manejar el gobierno estatal porque se trata de un fondo federal, donde dijo que hasta donde sabe va a haber mucha gente involucrada en la aplicación de ese recurso.

Jessica Ortega de la Cruz, consideró que por esa razón sí está de acuerdo con el crédito que deja un deuda por 20 años, señaló que no se trata de que esté o no de cuerdo, sino que se solicitó en el ánimo de buscar el apoyo para la gente que perdió su patrimonio, por lo que para ello es necesario se haga lo que se tenga que hacer, porque no hay de otra.

Por lo tanto, lanzó un exhorto para que se aplique de manera responsable el recurso, teniendo que estar sumado al tema de austeridad, de manera consciente y responsable.