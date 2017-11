Serpientes y escaleras - PRD, el siguiente paso

Opinión

Eolo Pacheco |

2017-11-27

La incertidumbre tiene pasmados a los perredistas. En el Sol Azteca están en espera de que el Frente se concrete, fincan sus esperanzas en ese acuerdo y suponen que la respuesta a sus peticiones vendrá desde México. En el PRD deben ser ponerse a pensar qué harán si no hay acuerdo con el PAN.

Las opciones se le están agotando al PRD en Morelos y la posibilidad de una alianza con el PAN se ve cada día más lejana; el tiempo transcurre sin que el partido del Sol Azteca defina un camino alterno en caso de que el Frente no se concrete. A menos de tres semanas de que se venza el plazo de ley para formalizar un acuerdo electoral no hay indicios de que el pacto se pueda concretar; peor: las complicaciones que vive el Frente Ciudadano por México deja de lado lo que ocurre en los estados. Todo indica que en Morelos no habrá coalición entre el PAN, el PRD y MC.

Estratégicamente el Partido de la Revolución Democrática debe apostar por la construcción de un frente electoral entre varios partidos; esta mezcla no sólo les da competitividad en las urnas, también les ayuda a matizar el desgaste que carga el gobierno estatal y la figura de Graco Ramírez.

Pero los perredistas no pueden apostar todo a una sola idea, sobre todo cuando ésta es muy compleja y casi imposible de alcanzar. Aunque a nivel federal la alianza ya se concretó, en Morelos el consejo estatal del PAN ha votado en contra y mandatado que bajo ninguna circunstancia irán de la mano del partido del gobierno.

La esperanza del PRD es que en las dos semanas que faltan para que se cumpla el término que establece la ley para formalizar una alianza se logre convencer al panismo de dar marcha atrás a su decisión y reviva la posibilidad de un pacto tripartidista. La postura del Sol Azteca es válida, pero no muy inteligente si no incluye un intenso cabildeo local y un plan B en el caso de que no se logren los acuerdos.

Es casi un hecho que en Morelos no habrá Frente entre el PAN y el PRD y ello obliga al Partido de la Revolución Democrática a plantearse nuevos caminos para ir a la elección. Si antes de dos semanas el PAN acepta ir en alianza, el PRD entrará a la negociación de las candidaturas del Frente, pero si eso no pasa los perredistas deberán plantearse un escenario en donde sus únicos aliados serían Movimiento Ciudadano y el Partido Social Demócrata.

Los perredistas no aceptan que el Frente no se va a concretar, esperan que desde México les allanen el camino y obliguen al panismo a dar marcha atrás a su decisión; aún si eso ocurriera el PRD quedaría en desventaja, pues en ese supuesto tendrían que aceptar las condiciones del PAN y ceder en todo lo que el panismo pida. En ese escenario Acción Nacional llevaría las riendas del Frente y tendría en su poder las mejores candidaturas.

¿Qué hará el PRD si no hay Frente en Morelos?

Es tiempo de que el Sol Azteca vea con frialdad su escenario y tome decisiones en consecuencia. Sin acuerdo con el PAN, el candidato a la gubernatura tiene que ser un perredista y ahí no hay otro personaje que le gane a Rodrigo Gayosso. El problema para los perredistas es que sin Frente, el panorama se complica mucho y las posibilidades de triunfo se reducen de manera sustancial no sólo en la gubernatura, también en posiciones claves como Cuernavaca y toda la zona metropolitana. ¿Aceptaría Rodrigo ir a una candidatura se sacrificio?

Cada día que pasa sin que el PRD defina un plan de acción paralelo en caso de que el Frente Ciudadano por Morelos no se concrete es un día perdido. La indefinición está pegando mucho en el ánimo de los perredistas y reduce sustancialmente las posibilidades de triunfo en el Sol Azteca. El primer paso es que en el PRD asimilen que no habrá alianza, el segundo que comiencen de inmediato a delinear una estrategia electoral en torno a lo que tienen.

En este plano las preguntas surgen solas ¿Quién tomará la candidatura al gobierno estatal? ¿A quién concederían la primera posición plurinominal al congreso local? ¿Con quién competirían en Cuernavaca? ¿Cómo plantearían su estrategia electoral si no hay otro partido a su lado (MC y el PSD no cuentan)? ¿Qué aliados tendrían en la sociedad? ¿Cuáles en los medios de comunicación? ¿De qué forma sortearían el desgaste del gobierno estatal?

En el PRD deben tomar decisiones. Su estrategia no puede ser la misma con Frente que sin él, por ello es fundamental que en su cuarto de guerra consideren ambas posibilidades.

Lo peor que pueden hacer en el Sol Azteca es fincar sus expectativas en un escenario que no se va a dar.

posdata

Las denuncias por el mal manejo de los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo en Morelos comenzaron. Habitantes de Jojutla, el municipio más golpeado por el terremoto alzan la voz y señalan malos manejos de parte de las autoridades estatales.

Era obvio, Sergio Beltrán Toto, el funcionario encargado del tema es un personaje reconocido por su proclividad a la corrupción, su gusto por el dinero y su fama de pillo. La encomienda que tiene le permite combinar todas sus habilidades: por sus manos pasarán muchos millones de pesos que se manejarán con discrecionalidad y de una manera muy difícil de supervisar.

Como si eso no fuera suficiente, en el presupuesto 2018 los diputados le aprobaron una cantidad millonaria para operación, misma que al canalizarse a empleos temporales le permite maniobrar con absoluta libertad.

A nadie sorprende hoy que se hable de corrupción en torno a Sergio Beltrán Toto. A nadie sorprenderá mañana que Sergio Beltrán Toto sea el primer funcionario del neovisionismo perseguido por la justicia.

nota

Entre la clase política hay opiniones encontradas respecto a los tiempos que establece la ley para que se separen del cargo quienes tienen una aspiración política en el 2018. Algunos opinan que deben ser 180 días antes de la elección, es decir, los primeros días del mes de diciembre del 2017; otros dicen que son 90, lo que implica que pueden mantenerse en sus funciones hasta el último día de marzo del 2018.

Más allá de interpretaciones políticas y opiniones personales, el siguiente es un análisis jurídico que me comparte José Luis Urióstegui, un buen amigo y reconocido abogado morelense:

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos

Artículo 163- Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de los señalados por la Constitución Federal y la Constitución, los siguientes:

I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial vigente para votar;

II. No desempeñarse como Magistrado Electoral, Consejero Electoral u ocupar un cargo de dirección o en el Servicio Profesional Electoral Nacional en los organismos electorales, salvo que se separe de su cargo conforme lo establece la Constitución;

III. No ocupar un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal, municipal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo ciento ochenta días antes del día de la jornada electoral, con excepción de los diputados que pretendan su reelección, en cuyo caso podrán optar por no separarse del cargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, y

IV. No estar inhabilitado por el Consejo Estatal por haber violado las disposiciones de este código en materia de precampañas.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

ARTICULO 60- No pueden ser Gobernador del Estado:

I.- Los ministros de algún culto, salvo que hubieren dejado de serlo con la anticipación y en la forma que establezca la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal;

II.- Los miembros del ejército mexicano y quienes tengan mando de fuerza dentro o fuera del Estado, que no se hayan separado del servicio activo con seis meses de anticipación, inmediatamente anteriores a las elecciones;

III.- Los que tengan algún empleo, cargo o comisión civil del Gobierno Federal, si no se separan noventa días antes del día de la elección;

IV.- Los Secretarios del Despacho, el Fiscal General del Estado y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, si no se separan de sus respectivas funciones 90 días antes del día de la elección;

V.- Los Gobernadores del Estado cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo, podrán volver a ocupar ese cargo, ni aún con carácter de interinos, provisionales, substitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

A).- El Gobernador substituto constitucional o el designado para concluir el período, en caso de falta absoluta del constitucional, aún cuando sea con distinta denominación;

B).- El Gobernador interino, el provisional, o el ciudadano que bajo cualquiera denominación supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.

VI.- Los Presidentes Municipales si no se separan de sus funciones 90 días antes del día de la elección; y

VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como el personal directivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ni los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1º- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Conclusión:

De acuerdo con los artículos citados, existe una contradicción entre lo previsto en el 163 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y la fracción VI del artículo 60 de la Constitución del Estado de Morelos, pues el primero impone de manera genérica que quienes deseen participar en una candidatura deben separarse del cargo CIENTO OCHENTA DÍAS antes de la elección, el segundo señala que para ser gobernador, los presidentes municipales debe separarse del cargo NOVENTA DÍAS ANTES de la elección.

Por principio de supremacía de leyes, debe imperar lo dispuesto en la Constitución del Estado, por tanto, los presidentes que aspiren a la gubernatura deben separarse NOVENTA DÍAS antes de la elección, esto es, a más tardar el 1 de abril de 2018.

En apoyo a lo anterior, las autoridades tiene la obligación que les asigna el artículo primero de la Constitución Federal de que toda norma que relativa a derechos humanos se debe interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por lo que siendo el de votar y ser votado un derecho humano, esta contradicción debe interpretarse de manera más favorable a la persona, de ahí que se afirme que los presidentes municipales deban separarse del cargo NOVENTA DÍAS antes de la elección.

post it

Sin rumbo, sin estrategia, sin liderazgo y con fuertes compromisos económicos personales, la dirigencia del PRI en Morelos representa lo peor de ese partido en los últimos años.

La mezcla de Alberto Martínez con Francisco Moreno deja al PRI sin posibilidades de éxito en las próximas elecciones. Peor: la influencia de esta dupla ya llegó al congreso, donde Mario Chávez parece estar asumiendo la misma línea de actuación, rompiendo así la imagen de un apellido querido y respetado en nuestro estado. En la última sesión legislativa el GPPRI avaló un nuevo endeudamiento para Morelos y también aprobó la cuenta pública de Moreno Merino. ¿De cuánto fue esta vez el acuerdo?

Lo dicho: lo malo del PRI son los priístas. Algunos.

redes sociales

Los memes son una nueva y muy eficiente manera de comunicar… y de hacer política. Su uso se ha popularizado y con frecuencia una sola imagen dice más que miles de palabras.

Hay memes que son demoledores.

Comentarios para una columna optimista:

TW: @eolopacheco

FB: Eolopachecomx

Instagram: eolopachecomx