Tribuna Legislativa - ¿Qué hace la SCT en Morelos?

Opinión

| Javier Bolaños*

2017-11-27

Cada año las delegaciones del Gobierno Federal con residencia en el Estado de Morelos ejercen una cantidad similar al presupuesto que el Congreso asigna al Gobernador; es decir, que anualmente se ejecutan proyectos y acciones con valor aproximado a los 40 mil millones de pesos entre el orden estatal y federal.

¿Dónde está ese dinero? Pues la realidad es que hay poca información del ejercicio de los recursos públicos y todo ella se encuentra dispersa, lo que hace realmente imposible saber si ese recurso público se ejerce adecuadamente en beneficio de la población.

Hace unos días llegó a mi oficina un informe que me envió el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, donde hace apología de las obras de alto impacto social y financiero que se han realizado durante el presente sexenio; me llamó la atención que en ninguna hoja aparece el Estado de Morelos, ni siquiera por el Paso Express, donde se ejercieron más de 2 mil millones de pesos.

Así que me di a la tarea de hacerle por escrito un recuento al Señor Secretario de todas la obras y acciones que tiene pendientes en Morelos -desde luego que hasta la fecha no ha respondido nada- pero algunas de ellas, llevan años de retraso en su ejecución, y otras aparecen sin ningún beneficio que sea palpable para la sociedad.

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE APATLACO. Para comunicar mejor al Aeropuerto de Cuernavaca asentado en Temixco, inició la construcción hace 5 años, reinició la obra el 9 de julio de 2017 y aseguraron que estaría lista en este diciembre; cosa que desde luego no ocurrirá, se desconoce el monto de inversión, pero más preocupa que se trata de un puente ubicado en la zona sur de la Capital, que al quedar terminado no comunicará a ninguna parte porque finaliza en el cerro donde está el ejido de Chipitlán.

AEROPUERTO DE CUERNAVACA. Somos socios de la SCT vía la ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares) del Aeropuerto “Mariano Matamoros”, ubicado en Tetlama. En los cinco años que lleva tanto el Gobierno de Peña Nieto como de Graco Ramírez, no ha volado un solo avión comercial, no hay rutas aéreas de pasajeros desde y hacia Morelos, no funciona tampoco como espacio de carga; ¿entonces para qué tenemos un aeropuerto internacional y cuánto cuesta toda la burocracia para que esté abierto?

CONCESIÓN DE LA VÍA DEL TREN PANTACO A CUAUTLA. El 30 de agosto de 2014 el Gobernador de Morelos y el concesionario de nombre Ferro Sur, anunciaron la inversión de 185 millones de pesos para constituir en Morelos un parque logístico de carga. Han pasado tres años y no ha silbado ninguna máquina de tren, y no se ha transportado nada desde y para Morelos. ¿Qué pasó con la millonaria inversión?

Otros pendientes son, la autopista La Pera-Cuautla y la Carretera Siglo XXI tramo Jantetelco-Xicatlacotla; que avanzan pero a paso de tortuga, sin que se sepa cuánto nos va a costar usar esas nuevas autopistas, porque ambas son concesiones entregadas a particulares.

Así que a pesar de que son muchos los recursos que invierten las Delegaciones del Gobierno Federal en Morelos, son pocos los resultados o beneficios que los ciudadanos podemos apreciar del trabajo de estos servidores públicos.

*Vicepresidente de la Cámara de Diputados