En la Red… - La verificación el otro negocio, otro más

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2017-11-27

La información no está ni disponible ni actualizada, todo es una estimación de la propia autoridad, acaso porque no han sido capaces de establecer en 5 años la cifra exacta del parque vehicular en Morelos que se estima es de unos 600 mil vehículos, lo que importa en todo caso, es que todos deben de cumplir con la obligación de la verificación vehicular anticontaminante, con el detalle de que, desde el año pasado, el estado está formalmente integrado a los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

La crisis por la contaminación del aire de mediados de 2016 en la Ciudad de México, obligó a que las autoridades ambientales federales y de la CAME, lanzaran el Programa de Gestión Federal para mejorar la calidad de aire de la Megalópolis2017-2030. En resumen, en el plan se obligó desde entonces a que las estaciones de verificación vehicular contaminante de los estados de Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Morelos se homologaran con los de la CDMX, bajo el argumento de que los coches de estos estados echaban mucho humo, porque estaban mal verificados y cuando entraban a la capital del país, contaminaban más.

La mesa estaba puesta y todo se acomodó para impulsar en Morelos otro gran negocio, veamos.

Por decreto, Graco Ramírez ordenó la clausura de los 42 centros de verificación vehicular que había en el estado y que representaban las herencias de negocios que sus predecesores Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame habían hecho respectivamente, con el otorgamiento de concesiones a sus más cercanos colaboradores, socios, amigos y prestanombres. De un plumazo acabó con ellos, y también es un solo movimiento se apoderó del atractivo de negocio de cobrar la verificación a más de medio millón de automóviles.

Al gobernador le tomó más de un año armar el negocio, él se hizo cargo de la simulación del concurso de licitación para la instalación de 12 centros de verificación, todo el andamiaje legal corrió por su cuenta, su operador financiero de cabecera, su hijastro Rodrigo Gayosso, se encargó de armar la máquina de hacer dinero, él se encargó de organizar a las empresas y armar los expedientes para hacer parecer que el proceso era legal y limpio.

La prueba de que el proceso fue solo una simulación es que el día que se publicaron en el periódico oficial “Tierra y Libertad” los nombres de las empresas y personas ganadoras de las concesiones, junto con las reglas de operación y requisitos básicos de las instalaciones, tales como colores, logotipos etc., casi todos los centros de verificación ya estaban rotulados y listos para abrir sus puertas, ninguna casualidad por supuesto, ya sabían que tenían el negocio en la bolsa.

A pesar de tener todo a favor, Graco y Gayosso, no fueron capaces de comenzar a tiempo con la nueva verificación y se atrasaron 6 meses. Con el pretexto de que se está en el periodo de adaptación, es la hora en la que no se termina de poner a punto ninguno de los 12 centros de verificación en todo el estado, casi ninguno tiene en operación las 4 líneas de atención ofrecidas desde un inicio, pero esos al final no son los mayores inconvenientes que enfrentamos los automovilistas, en especial, los que no tenemos ingresos de diputados o negocios como los que hace el gobernador y su familia, y conducimos un vehículo con mas de 10 años de antigüedad, que por cierto somos la mayoría.

Lo que se prometió sería un proceso ágil, es lento; se ofreció que el trámite sería transparente y alejado de la corrupción, pero nada más falso que eso, para los propietarios de coches viejitos, la ruta es primero hacer una preverificación, de 100 pesos, si en la prueba final el coche no pasa, (que es lo más seguro), la recomendación inmediata es ir al taller a cambiar el catalizador y aquí se cierra la pinza del negociazo.

¿Qué nombre se imaginan aparece como el intermediario número uno para surtir de catalizadores a refaccionarias y negocios de mofles? Pues sí, otra vez la extensa mano de Rodrigo Gayosso metida en todo. Cada catalizador tiene un precio promedio de 3 mil 500 pesos ya instalado, y sin ninguna certeza de que el cambio de la pieza de marras sea garantía para pasar la obligatoria verificación de 500 pesos, lo que obligó incluso a propietarios de talleres mecánicos a levantar la voz preocupados de que los clientes los responsabilizan a ellos de hacer mal su trabajo.

No hay límite, no hay quién los detenga, el saqueo en Morelos ya no solo es a las arcas públicas, el robo es al público en general, el robo lo ejecutan los profesionales de la delincuencia organizada o los profesionales de la delincuencia institucional y siguen sin entender que todo tiene un límite y los morelenses, estamos muy cerca de él.

Luego de hacer largas filas en un centro de verificación, sin importar el modelo del automóvil, el riesgo de no pasar el sofisticado trámite de las emisiones de contaminantes es muy grande y si ya invertir mediodía y 500 pesos es una molestia, lo que rebasa todo límite de paciencia es la noticia de que hay que correr al taller a cambiar el catalizador.

Es toda una experiencia caminar por las sucias calles de casi cualquier municipio de Morelos, de refaccionaria en refaccionaria buscando la pieza y el mejor precio y en un descuido ser auténticamente bañados por una negra cortina de humo de uno de esos camiones de transporte público, o de carga, o de basura, que usan diésel, el peor y más contaminante de todos los combustibles. Darle una bocanada a esa cantidad de humo justo cuando está uno procesando cómo se le hará para cumplir con la verificación para evitar la multa de mil pesotes, y que además todo ello sea otro negocito más del gobernador Ramírez y su hijastro es una experiencia única y altamente ilustradora de cómo alimentar el espíritu de la tolerancia.

La de correr…

Es comprensible que la euforia nuble la razón, pero no les vendría nada mal a los militantes y simpatizantes de MORENA, el partido de Andrés Manuel López Obrador que le pusieran una pausa a su felicidad anticipada para escuchar con atención el mensaje que una y otra vez les repite su líder.

López Obrador lleva dos meses insistiendo, cada vez que puede, les recuerda, que van arriba por 15 puntos pero que no hay que confiarse, que si no gana se va a la chingada (su rancho en Palenque). El pasado lunes 20 de noviembre desde el auditorio nacional les dijo que se deben esforzar para que todos se sientan incluidos, que nadie se sienta fuera.

Ya se habrán preguntado los líderes de MORENA en Morelos, ¿cómo se sienten todos esos soldados de a pie que llevaban meses caminando calles, construyendo estructura, tocando puertas, cada vez que les confirman que se acaba de sumar otra luminaria de la política que se cansó de su otro partido y al final se convenció que había que pasarse al partido que va arriba en todas las encuestas?

¿Ya se habrán tomado el tiempo de hablar con la gente, esa a la que López Obrador se refiere insistentemente como la única razón de ser de su movimiento? La semana pasada yo hablé con dos, los sentí rotos, esa es la palabra, los escuché desmoralizados, resignados, comprendieron que eso que ellos creyeron, que el ideal y el líder eran lo mismo, funcionaban igual a lo que tanto han combatido.

De verdad ¿piensan que aceptar a los tránsfugas, es algo que nadie ve y que incluso se debe aplaudir? ¿De verdad a eso apuestan?

Síganme enTwitter @rdiazguerrero,y en Facebook RobertoDiazGuerreroCN