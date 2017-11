Brevi@rio... - El FAM, más de los mismos

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-11-27

El Frente Amplio por México no va por un nuevo proyecto de país, ni siquiera buscan hacer algo diferente y mucho menos, quienes lo integran, demuestran interés por cambiar el estado de las cosas. El FEM es más de los mismos, una mala caricatura de lo que hoy pasa con la política partidista y el mejor ejemplo de cómo se hacen las cosas, es decir, en lo oscurito, simulando democracia y con una desmedida ambición de poder.

Sin que aún se defina quién encabezaría la candidatura presidencial, cosa que está por verse para ver si se mantiene firme, el FAM ya enfrenta un desgaste natural producto de malas decisiones y acciones de sus principales artífices. No sólo se ha tratado de mantener vivo un proyecto que en apariencia y mediáticamente, se ha dibujado como la panacea para el país, sino que al mismo tiempo, las dirigencias del PAN y el PRD han buscado con relativo éxito encarrilar a sus propias fuerzas internas. El resultado de este proceso es que hoy, el FAM se mantiene en pie pero más tambaleante y con más dudas que cuando comenzó.

Del PRD, han sido más y más los grupos que han desertado ya ante la indeclinable postura de su dirigencia nacional por mantenerse en FAM, muchos de los cuales ya están en Morena o en otros partidos. En el PAN, la salida de Margarita Zavala ha sido más que suficiente para poner a jaque a su dirigencia, pero como ella, otros grupos importantes de panistas han optado sencillamente por no seguir los designios de Ricardo Anaya y si bien no ha saltado a otros partidos, es claro que no van a trabajar en favor del Frente.

Por si no fuera suficiente y aunque así lo quisieron imponer, en la mayoría de los estados donde también habrá elecciones para gobernador, parlamentos locales y alcaldías, el acuerdo nacional entre el PAN, PRD y MC no se aplicará, sencillamente porque no han condiciones o porque las dirigencias locales de estos partidos no están de acuerdo. Morelos es el mejor ejemplo de que con el FAM no hay ninguna posibilidad de aterrizar acuerdos locales, lo que implicaría entonces de facto, restarle votos al Frente ya que no hay una identificación de los militantes de esos partidos en las entidades federativas.

En suma, el FAM no tiene la aceptación social ni ha despertado el ímpetu ciudadano que sus artífices seguramente pensaron. A estas alturas, es decir a casi siete meses de las elecciones, lo bonos que el proyecto que tres fuerzas políticas encabezan no ha sido capaz de sumar a otras más aglutinadas en otros partidos, y lo que es peor, ni siquiera han podio sumar a la mayoría de sus fuerzas internas, lo que para muchos que han visto con expectativa este Frente, siembra más dudas que posibilidades de ser una opción para las elecciones presidenciales.

Tan vulnerable se ha mostrado el FAM, que las críticas de otras fuerzas políticas hacen mella directa cuestionando los métodos ortodoxos y las decisiones cupulares que han tomado Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, pues han puesto en evidencia que con el Frente no hay un planteamiento claro sobre un proyecto nuevo de país, sino que se trata de seguir reproduciendo el viejo modelo, basado en el presidencialismo y en el desprecio a las participación ciudadana.

Asimismo, se ha dejado en claro que el llamado para que al FAM se sumen otras fuerzas políticas, ha sido solo una estrategia mediática para tratar de matizar la suma de las principales fuerzas políticas del país, pero que en realidad ha sido una farsa, tanto así que aún sin candidato presidencial y sin ganar la elección, las cúpulas de esos tres partidos que lo integran, echan campanas al vuelo y se reparten el pastel del poder público que, suponen, tendrán después de julio del 2018, veremos…

BREVES: Por cierto que las encuestas o estudios de sondeo sobre preferencias electorales, siguen marcando como favorito al virtual candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador, sin embargo los que saben de estos dicen que es normal a estas alturas que siga arriba, así pasó en el 2000, el 2006 y en el 2012, cuando también iba arriba y de alguna forma ya se sentía presidente, por lo que vaticinan que de igual forma y siguiendo la ley de Newton, pronto iniciará la cuesta abajo a que nos tiene acostumbrado, ¿o será que en esta cuarta oportunidad sí la alcanza?...

