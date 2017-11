Deportes

| Ignacio Cortés

2017-11-27

CUERNAVACA, MOR.- Otra vez las escuadras del Zacatepec perdieron los tres cotejos que les correspondió enfrentar en la presente jornada de la liga que dirige Luis Reinoso, siendo los cotejos en las canchas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en la división 2004-2005 se perdió 2-1, y en la 2009-2010 11-1, anos frente al seleccionado del colegio Lúdereck de Xochitepec, y en la 2007-2008 2-0 frente a los Venaditos, repitiéndose la historia de la semana pasada, donde también se cargaron tres descalabros en igual número de oportunidades, y hace dos fueron dos triunfos y una igualada, ésta después de estar al frente 4-0, y derrota en penales, 2-1, en igual lugar.





Al menos se puede decir que en dos de las divisionales se dio pelea, en la chica y en la mediana, pero falta lo que se ha venido diciendo, mejor trabajo en los entrenamientos, porque no se ve en los encuentros y los resultados son los mejores testigos de lo que se da en la semana, y en nueve partidos se tienen dos triunfos, uno de último minuto, un empate y seis derrotas, por lo que es tiempo de revisar el proyecto para que dé éxitos.

El empuje de los niños es la constante, se ve en los encuentros, los chicos Galindo, Patricio, Kevin, Víctor y otros más en donde el talento existe, se tienen cualidades, pero no se tiene un proyecto definido, no hay un profesional de la dirección técnica y así no se puede enseñar a estos niños de gran voluntad y mucha entrega; los papás igual están respondiendo, pero ante lo que es evidente, si no se cambia, se van a ir a otros clubes.

Cancha en malas condiciones

Uno de los factores que se tiene que atender es el de la cancha de la unidad deportiva Plan de Ayala que se encuentra en pésimas condiciones; en los partidos de la semana antepasada el portero de la portería sur estaba parado sobre un lodazal, y las dos canchas irregulares, descuidadas y hasta peligrosas, teniéndose el estadio Centenario que ha costando mucho dinero de parte del erario, y es sólo par a los equipos profesionales y amigos del régimen, cuando que debería ser para los niños, pero si no se pelean, no será así nunca.