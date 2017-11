Deportes

2017-11-27

1.- El fútbol femenil discriminado

2.- Ascenso

3.- talento tlahuica

4.- Tercera

1.- Ya se ve que los directivos de los escuadrones de la rama femenil no cambiarán las reglas de operación y prevalecerá la ley del embudo, es decir, para las jugadoras van las migajas y para los propietarios las ganancias y los elogios, y los medios que no vayan con las futbolistas, serán cómplices de los dueños del balón, quienes suelen relucir sus lágrimas de cocodrilo y claman que no tienen ganancias, que el fútbol no es negocio, y hablo de primera división, no de los de la tercera que, en la mayoría de los casos hacen gran esfuerzo, (algunos sí reciben apoyo de gobiernos municipales y hasta recursos del extranjero), pero, en la mayoría de los casos, las directivas de los equipos se conforman con personas entusiastas y que ponen su dinero por los jóvenes, y hasta en la segunda, pero en la primera todo es ganar: dinero de televisoras, aunque una bicoca, pero aportan, y venta de cerveza también deja, y patrocinios varios, sin contar con que en no pocas ocasiones se chantajea a los gobiernos municipales o estatales con irse si no les cubren sus exigencias, pero para los equipos femeniles hay topes salariales, y se habla de dos mil pesos mensuales, y ahora salieron en Guadalajara con “que no se pierda su espíritu deportivo”, lo que, en buen romance, “que se aguanten con lo que se les quiera dar”.

a.- A las mujeres no se les darán sueldos importantes, con todo y que hay más pureza en su juego y menos engaños, caso contrario se da en los hombres, pero ahí sí se paga bien.

b.- Habría que ver también lo que se paga en el arbitraje, y es un hecho que para los juegos de las mujeres los salarios son inferiores a los que se dan en la rama varonil.

c.- Eso que dicen en Guadalajara que el espíritu deportivo y demás, es sólo para no pagar lo que las jovencitas se han ganado con su entrega en el terreno de juego siempre.

d.- Hay una discriminación hacia las mujeres en cuanto a sueldos y prestaciones, y quien diga lo contrario está mintiendo con todas sus letras; hasta el cinismo propio.

e.- Las jóvenes merecen que se les paguen salarios dignos, y están en el momento en que se deba exigir; si permiten que se juegue con ellas en este momento, lo pagarán.

f.- Nadie quiere que se vuelvan mercenarias, como en la mayoría de los casos sucede con los varones, pero sí que pidan y ganen lo justo para dedicarse a este deporte.

g.- Ya se dieron cuenta que pueden llenar estadios, que cuando sus partidos se trasmiten por la televisión o por Internet, se atrae a los aficionados, así que están en posibilidades de exigir, y ahora es el momento; si los dueños ganan, que ganen las que generan el espectáculo, y si dejan pasar el momento, se van a arrepentir, y vean cuándo lo escribo.

h.- Aquí, un equipo de fútbol femenil sus directivillos fueron a entregar al equipo que había ganado, gracias a los hermanos Zagal, Memo y Januario, un campeonato.

i.- La entrega se hizo hacia Corachivas y pregunto, ¿qué ganaron las jugadoras?; ¿tienen ahora un sueldo?, ¿tienen camión para viajar?, ¿prestaciones? Que sepa, no ganaron nada por haberse precipitado los directivos (¿por conveniencia propia o por incapaces?).

j.- Guadalajara se coronó, por Morelos hubo 14 jugadoras, tienen que mejorar las condiciones laborales, e, insisto, si dejan pasar el momento, se van a arrepentir.

2.- En el ascenso, Alebrijes de Oaxaca y Bravos de Ciudad Juárez. Por cierto, expulsaron a un jugador del Tampico Madero; los jaibos serán los primeros rivales de Corachivas para el siguiente torneo y Omar Alejandro Esparza no podrá ver acción. Las casualidades empiezan a operar para bien de los verdes.

3.- Que hay talento tlahuica en el fútbol, desde luego, pero aquí no se aprovecha. Al equipo de Jorge Vergara no le interesa, no tiene fuerzas básicas no nada que se le parezca. Si las llega a tener será a costa del gobierno estatal. El contrato dice que los gastos de operación y reparaciones del estadio van a cuenta del gobierno estatal.

4.- En la tercera, Selva Cañera 4-0 a Jardón Yautepec, pero con dificultades e Iguala 3-0 al Atlético Cuernavaca que se encamina a un nuevo fracaso; difícil que vaya a finales.