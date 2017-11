Las noches que el sismo nos dejó

Yesenia Daniel |

2017-11-25

Jojutla, Mor.- En la lentitud de la noche la voz de José María Napoleón sale de un pequeño radio, “…Porque faltan palabras para decirte, Porque sobran razones para explicarte, Porque cuento los días de aquí hasta mayo, Porque pasa la vida y te sigo amando…”. Es la esquina de las calles Zayas Enríquez y Jesús H. Preciado en el centro de Jojutla, son casi las 9 de la noche, una pareja de novios se acaricia suavemente el rostro con la punta de la nariz del otro, un gato camina como dueño de la calle con la cola erguida, mientras avanza, un automóvil pone las luces en alto y revela las cicatrices de una de las muchas casas que no han sido demolidas y que parece que está a punto de desfallecer por los impactos que le tocó recibir, toda la ciudad luce igual, entre terrenos baldíos que antes no eran baldíos y vecinos que pasan la noche en guardia en casitas de acampar rodeados por escombros, o delimitando sus terrenos con las pocas pertenencias que pudieron rescatar de la desgracia.

Recorrer la ciudad de noche no es ni por asomo lo mismo que durante el día, en la noche se perciben los miedos y la desesperanza recorre cada centímetro donde ningún halo de luz llega, ahí el miedo y la inmundicia hacen sus nidos, se acumula basura, se aventuran las bestias y se esconden los delincuentes que siguen haciendo de las suyas aunque la ciudad esté herida.

En Jojutla todo es igual que antes, uno la mira y sigue estando la Cabeza de Juárez, los mercados, la Plaza Yuliana, el edificio del ayuntamiento, pero cuando te adentras ves que no está bien, en Jojutla nada es igual que antes, aunque las calles siguen ahí, las viviendas ya no, lo peor es que nos hacen falta personas, poco más de 27 y los números sigue sumando porque hay quienes no resistieron tantas emociones y dejaron de estar y de ser, dejando un espacio que no se puede llenar con nada. Nos hacen falta Jequelia, Alberto, Rodolfo, Laura, Mónica, Alicia, nos hace falta amor, Amor de Guadalupe y su abuelita Consuelo, José Octavio, Karla, Albina, María Patrocinio, Gloria, Ruth, Bertha, Alejandro, Sarah, Samara, Victorina, Dalia, Gabino, Marisol, Ángel, Carolina, Martha y Daniel, y Gabina.

Nos hacen falta los negocios, ver los aparadores, buscar precios, saludar personas y quedarte parado platicando a media calle, nos hace falta la boutique de ropa, la farmacia, la casa de la doñita que hacía gorditas de manteca en el zaguán de su casa, la escuela de computación, el despacho contable, el jurídico, el local de videojuegos, la panadería, la estación de autobuses, las iglesias, las escuelas y sus niños, los niños y sus clases; la otra vecina que vendía gelatinas obstruyendo la banqueta mientras los coches se amontonaban para dar vuelta hacia el zócalo, todo mundo ha caminado esas calles, son el esqueleto de Jojutla, sus venas, las arterias, el corazón comercial; ahora todo eso ya no está, o sí está pero diferente, ya no como antes, ahora no está bien pero vamos a estar bien, y así todos los días uno lo repite desde hace más de dos meses.

Dos calles hacia atrás hay una farmacia que sobrevivió al terremoto, no tendrá ni un año que la abrieron, antes era una tienda de ropa y mucho antes una mueblería, es el único negocio ajeno a la realidad de los otros que están hechos polvo o cerrados, o los que tuvieron que modificar sus horarios de atención porque en cuanto oscurece, a eso de las seis de la tarde, ya no hay gente en la calle, solo almas en pena que señalan lugares que existieron y narran vivencias de un pasado que siempre fue monótono por no decir aburrido.

El pequeño radio portátil es de Martha Álvarez, una mujer menudita que se camufla entre sus cosas, ahora que todo es gris porque no hay color en las fachadas de las casas, es que no hay casas, solo hay alambres retorcidos, varillas que amenazan con lastimarte, mucho escombro, tuberías expuestas, fugas de agua que forman charcos y que ahorita a nadie le importan, y de vez en vez letreritos, cartulinas o lonas que indican un folio para recibir ayuda, para agradecer el apoyo de quienes trajeron víveres o para informar a la clientela dónde se reubicó tal negocio.

“…Llegaste tú, y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos. Llegaste tú, y se fueron los fríos, se acabaron las penas, y al calor de tus labios, nació el amor como nunca en la vida de mis 30 años…”

Pareciera que Martha está triste con la canción, sentada en lo que era su sala y ahora es sólo una silla y el espacio, se cruza de brazos y su mirada está fija en la casa del vecino que ha perdido su privacidad con los muros caídos, todo el que pasa desviste con la mirada la intimidad de las casas lastimadas y ve las entrañas de una familia, y sus cosas que ahora son de nadie y que la desgracia las hizo de todos.

Martha no está triste, está de guardia junto con sus 16 gatos y 2 perros, a los que considera parte de su familia porque los cuida, alimenta y llama por su nombre cuando hay que darles su ración de cariño, todos sobrevivieron al terremoto, ninguno murió a pesar de que quedaron hasta tres días atrapados bajo los escombros de su casa, pensaron que la gatita más pequeña la hallarían muerta por ser la más indefensa, pero no, ella también sobrevivió y se quedó aquí.

Sin muros los animales son libres y se han apropiado de los territorios que antes estaban marcados por designios humanos.

Una manada de gatos hace suya la entrada de la primaria Juan Jacobo Rousseau, en la calle Ricardo Sánchez, coletean y andan sin miedo, se pasean y maúllan con descaro y entre todos enfrentan a un perro pequeño que luego de lanzarle unos ladridos, da la espalda y se va, perdió ante la manada felina.

En H. Preciado otro gato está hecho bolita enfrente de un boquete en lo que parece un abismo lleno de estrellas, es un terreno grande que sin casa y en baldío se mira inmenso y se junta con el oscuro cielo, el gato quedó aquí aunque sus dueños ya no están, ya no tiene dueños, es libre, recuperó su estado feral.

Una patrulla pasa por las calles negras y grises, con calma, sin prisa, las luces rojas y azules rebotan en las paredes carcomidas por maquinaria pesada que por las noches son como dinosaurios metálicos durmiendo en las calles, Martha Álvarez, anhela que la Feria de Año Nuevo se instale como siempre cada diciembre cuando van a hacer tanta falta las cuatro paredes de una casa y el calor de la familia, Martha cree que la Feria y su bullicio, alegrarían el afligido centro.