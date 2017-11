Local

Gerardo Suarez |

2017-11-24

A días de iniciarse los procesos internos para la elección de candidatos a los diversos cargos de elección popular, en el Partido Acción Nacional solo hay dos que han levantado la mano para la alcaldía de Cuernavaca y que incluso, vienen realizando trabajo que los ubica como los probables prospectos para buscar el triunfo con el PAN el primero de julio del 2018 y son Óscar Cano Mondragón, consejero político municipal y estatal del blanquiazul, así como el diputado Beto Mojica.

Indicó que al interior de Acción Nacional estos son los dos nombres que están bien posicionados para la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca, dejando de lado al diputado local Carlos Alaniz Romero –a quien se le sigue un proceso de expulsión-, porque en su oportunidad votó en contra de todas las iniciativas que emitió el gobierno y el PRD cuando el grupo parlamentario del PAN votó en contra. Por ello, consideró que para el PAN en Cuernavaca, Carlos Alaniz Romero es un ex panista, un funcionario que aspira a participar en algún cargo de elección popular, pero que seguramente lo está buscando con otro partido político como el PRD, en virtud de que nunca demostró traer puesta la camiseta del blanquiazul. Incluso le recordó que “votó en su momento todo contrario a las políticas del PAN y por esa razón, se le suspendió de la coordinación ya que parecía que Julio Espín era su líder y el presidente del PRD, su dirigente partidista.

Confió en que le vaya bien al diputado Alaniz Romeo en cualquier partido en el que decida participar, ya que por su proceso de expulsión que se lleva a cabo, y por lo que de acuerdo a los estatutos partidistas, mientras esté así, no puede ser candidato a ninguna posición dentro de Acción Nacional.

Respecto a que si de esa forma no se le violentan sus derechos político-partidistas, dijo en todo caso Alaniz Romero los hará valer ante cualquier instancia, “no sé hasta dónde se vaya a ir; está en su justo derecho”, empero, subrayó que ellos como dirigentes de partido tienen que defender a su institución de ese y otros personajes que quieran utilizar a los panistas ahora que está el partido con vísperas a una posible victoria.

El presidente del CDM del PAN en Cuernavaca, Esteban Vázquez Bautista, respecto a la elección de sus candidatos para la elección del 2018, dijo que se realiza de forma prudente, cautelosa y con certeza en función de que cada paso debe quedar muy firme.

Informó que el proceso se están dando, quizá no a la velocidad que mucha gente quisiera, pero se hace con la precisión que los panistas quieren tener para que no se equivoquen en los procesos de elección, por lo que no pueden dar nombre por anticipado en ningún cargo, sino que cada nombre irá en su lugar en función a la Adelantó que será la Comisión Permanente del PAN la que decidirá el método de elección, puede ser designación, pero deben ser las personas más indicadas para que estén en alguna lista de algún proceso a elegir por los panistas.