Guadalupe Flores

2017-11-24

-Eso fue lo que les dieron a vecinos de la U.H. Tetelcingo para reparación tras sismo





Para reparar los daños que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre en la Unidad Habitacional de Tetelcingo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregó a más de 300 damnificados la cantidad de 6 mil a 9 mil pesos para reparar las afectaciones de sus departamentos.

Los vecinos denunciaron que el Infonavit no quiere responder por el seguro de las viviendas, a pesar de que aún tienen los créditos vigentes e intenta obligarlos a firmar unos documentos aceptando el “finiquito”.

Sin embargo, los damnificados señalaron que de las 300 viviendas afectadas por el sismo en la Unidad Habitacional Tetelcingo, 140 son pérdida total, por lo que el recurso que ofrece la delegación de Infonavit no es insuficiente, además comentaron que a pesar de que tiene crédito vigente no entraron al Fondo Desastres Naturales (FONDEN).

Los inconformes señalaron que es un “burla” y una “ridiculez” del Infonavit entregar seis mil pesos para reparar daño total o reconstruir sus viviendas.

Lorena Vázquez Olivera, vecina inconforme, dijo que las viviendas tienen un costo de 400 mil pesos, sin embargo, el Infonavit sólo quiere pagar la cantidad de seis a nueve mil pesos.

"Están juagando con nosotros, ofrecen unas cantidades que son ridículas para hacer una reparación de pérdida total, la mayoría se han tenido que salir de su casa, no ha respondido con las rentas el Infonavit, el pago de enseres no lo han hecho y esta ridícula cantidad que están ellos aportando, la verdad no te ayuda en nada", dijo Vázquez Olivera.