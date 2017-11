Local

Acusan 27 ex trabajadores de Firestone despido injustificado

Guadalupe Flores |

2017-11-24

-Laboraron por más de 20 años y no recibieron liquidación conforme lo marca la ley





Luego de laborar por más de 20 años en la planta Bridgestone-Firestone, los trabajadores denunciaron que fueron despedidos injustificadamente sin recibir la liquidación conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo.

Este jueves, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, protestaron para denunciar violencia laboral por parte del secretario del interior del Sindicato, Isaías Flores Amilpa, a quien acusan presuntamente de venderse con la empresa llantera para desestabilizar la organización gremial.

En la protesta, los ex trabajadores acompañados de sus familias, señalaron que la empresa en Cuernavaca trabaja de manera normal, sin embargo, prevén nuevos despidos y no descartaron que pueda estallar la huelga ante la violencia laboral que ha emprendida por Flores Amilpa.

Los sindicalizados denunciaron que desde hace menos de un año, la empresa llantera inició el despido de personas, esto, sin justificar la restricción del contrato colectivo del trabajo.

“Tengo 22 años laborando, fui despedido por el ex secretario del interior del Sindicato, Isaías Flores Amilpa, él provoca los despidos para apoderarse del sindicato pero como no estamos descuerdo con él, se ha encargado de corrernos; él ha manejado las cosas a su manera, él se ha vendido”, acusó Juan Pablo Martín Orta, ex trabajador de la industria hulera.

Además, señaló que intentan desaparecer el sindicalismo en la empresa de llantas, sin embargo, también denunció que los emplazamientos a huelga que ha interpuesto el Sindicato ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no han prosperado, por lo que presumió contubernio de las autoridades del trabajo.