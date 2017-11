Cultura

2017-11-24

Breverías Culturales

Es una organización en el cual participan madres morelenses, promoviendo y comercializando productos y servicios de marca propia y/o de una marca que representen.

La cuarta edición enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevará cabo en el jardín Macadamia del Centro universitario Los Belenes el viernes ―inauguración a las 10:00 horas- y el sábado, con la participación de 60 mamás en 45 stands con 42 productos y tres servicios de 65 distintas marcas.

Habrá pláticas de: salud bucal de los niños; autoestima de los hijos y cómo se mujer, mamá y emprendedora; así mismo talleres de arte; también participarán Organizaciones Civiles como el 1x1, Fundación Nosotras, Mis pequeños Hermanos y Fundación Rayuela y lo mejor de todo es que es una actividad gratuita.

UNAM MORELOS: La Licenciatura de Ciencias Genómicas, tendrá fecha abierta del 1 de marzo al 1 de junio de 2018, llenar la solicitud en la pagina: http://www.lcg.unam.mx/ requisitos#registro. ――― Invitación a los aspirantes a ingresar al Centro de Ciencias Genómicas en 2018, a asistir a una visita al CCG los días 24 y 25 de noviembre, 8 y 9 de diciembre, a las 10:00 horas; Solicitud en la página-e: http://www.lcg.unam.mx/es/visita/2018

――― El Doctor Damián González Pérez dictará la conferencia “Los Animales del Agua y su Simbolismo: un acercamiento desde la cosmovisión de las comunidades del sur de Oaxaca” en el auditorio Raúl Béjar Navarro del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias a las 11:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.crim.unam.mx/web/node/2223 ―― ― Erich Catalán Ramírez, UCIM, presentará la ponencia “La torsión de Whitehead II” en la palapa Guillermo Torres del Instituto de Mátematicas a las 16:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/584-la-torsion-de-whitehead-ii.

RESONANTE es una ocurrencia más y un festival de música, artes y sustentabilidad: En el Rapidín Masivo, todos los artistas estarán dibujando en vivo simultáneamente y vendiendo obra original en pequeño y gran formato: Abraham Villaseñor, Airy Tenorio, Andrea Herrera, Benja Torres, David Nyx Ríos, Dennise Pe Pé, Karen Emilia, Isai Pineda, Jair Dlp Romero, Mafer Ik, María Mandarinas, Max Hawkins, Pablo Peña, Renata Rocha Soto. En el Escenario 1, a partir de las 16:00 horas, estarán: Frecuencia Castalia, Monodram, La Hoja Ensamble, Never After Before, Señal & Zación, Valsian, Neoplen y La María Cantú; Mientras en el Escenario 2, a partir de las 16:30 horas: Gallo Lobo, Eon, Los Papálos, Proyecto Altazor, Yuliana Neri, Bubu y Capital Sur. Centro Cultural Teopanzolco, costo por 1 día $70.00 y 2 días $100.00.

FESTIVAL INDEPENDIENTE de OTOÑO: Taller de cajitas y bolsas artesanales con Talleristas Selma Elena Ocampo Quiroz y Mary Carmen Ocampo Quiroz; Taller un espacio Para Nosotros Tallerista Verónica Ramos Castelan; Lecturas por el Viaje al Centro de Los Libros con la Maestra Carmelita de la Vega; Expo PACMyC Recobrando Identidad, artesanías para Cuautla; Desfile Instancias de La Mujer; Teatro Tercera Llamada con Ricardo Castro; en Alameda de Cuautla de 16:00 a 19:30 horas. El Consejo Cultural Cuautla y el Centro Cultural El Callejón invitan.

PRESENTACIÓN del LIBRO “Pies de Trapo”, de Alejandra Atala con los comentarios de Dolores Gutiérrez, Marcela del Río Reyes y la autora en la sala Manuel Ponce del jardín Borda, a las 18:00 horas, actividad gratuita.

“EL TRABAJO del pulmón” antología personal de Jean Portante dentro del ciclo de lectura de poesía francesa con los comentarios de Itzela Sosa, Ricardo Venegas, Armando Alonso y el autor, en la librería La Rana de la Casona a las 18:00 horas, Hidalgo 22-4, teléfono 3143468; Ediciones Eternos Malabares y Bitácora Pública invitan.

FESTIVAL GROTESCO 3.5: La Cultura Horrible. Las tinieblas, Director Daniel Castro Zimbrón, 2016 en cine Morelos a las 18:00 horas. El Rey Rata, tributo ilustrado a Stephen King en Josefina café-tienda a las 20:00 horas. Selección de cortos mexicanos de Grotesco Nacional, a las 21:00 horas a las 21:00 horas.

"AMOR NUESTRA PRISIÓN" presentación del cortometraje de Carolina Corral Paredes, con la participación de: Sylvia Marcos, Patricia Bedolla y Marisol Aguilar comentan textos de la Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra; Denisse Buendía Castañeda y Xochiquetzal Salazar García con performance; Amatista Lía interpreta canciones en voz de Paulita Barraza Aliberti; Adriana Puente y José Luis Pescador realizarán intervención pictórica; la cita será en café La Fauna a las 18:30 horas, entrada libre; La obra reflexiona sobre las relaciones afectivas entre las presas e internos del penal Atlacholoaya, en Morelos. El Programa Universitario de Estudios de la Complejidad y Formación Ciudadana, el Colectivo de PoesíAcrobata Lunambulas en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, invitan.

THE BREAKFAST CLUB original de John Hughes, Dirección Adrián Miranda, Dalia Salcedo ―Asistente-, con las actuaciones de: Cristian Castro, Maryuri Demesa, Raúl Sotelo, Joe Berry, Kat Romero e Irving Toledano, se presentan en El Paraíso del Café, a las 19:00 horas, cooperación 60.00, Rayón 18 Centro de Cuernavaca, teléfono 2451580.

EN EL MANOJO: Francisco Natera, In Xochitl in Cuicatl Cantautor y Paty Piñón, Percosiones, a las 19:30 horas, donativo 80.00. Tributo a Beatles y rock 60’s y 70’s con Silver Beats a las 22:00 horas, donativo 60.00. Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfono 3180740.

CONCIERTO INTERNACIONAL con: Annie Delmar, Soprano; Juan Luis de Pablos, Tenor; en Misión del Sol a las 20:00 horas, costo $100.00 avenida General Diego Díaz González 31 colonia Parres, Jiutepec teléfono 3210999 correo-e: eventos@misióndelsol.com.

BOYANTE banda de Art-Rock, de la Ciudad de México, creada por René M Flores Jiménez con Japhlet Bire Attias y Gustavo Jacob, presenta su disco debut, "A Rajatabla", en El Mango restaurante y biergarten a las 21:00 horas, cooperación $50.00Campesinos 7 Barrio Santo Domingo, Tepoztlán, teléfono 7393952253.

