Cultura

| Víctor Manuel Barceló Rodríguez

2017-11-24

Desde Tabasco

Acudí a un evento multitudinario en la ciudad de Puebla, México, que tiene por objeto fundamental propagar avances en las ciencias y las artes, con miras a formular y mostrar ejemplos palpables de tecnologías útiles al cambio social, mismas que capturan a la audiencia, tanto por su sencillez de presentación como por los aspectos que tocan e influyen en diversos campos del saber y la acción humanos: La Ciudad de las Ideas.

De entre los temas, todos atrayentes por cierto y con diálogos de alto impacto e interés social –causó sensación, por ejemplo, la presencia de Noam Chomsky por sus puntuales apreciaciones acerca de los diversos temas que maneja magistralmente y a los que ya me he referido en otras ocasiones- me interesé por el que planteó el Secretario de Turismo del gobierno mexicano, quien expresó cifras del crecimiento turístico y abogó por avanzar hacia un turismo sustentable, poniendo los ejemplos en constate incremento, que el corto tiempo de participación le permitieron.

Tengo muchos años de interés en el tema, nacido desde mi tesis de grado en economía, en que aún la sustentabilidad o sostenibilidad no tenían manejo, pero bajo la conducción del Maestro Alonso Aguilar Monteverde, toqué temas sensibles y urgentes para el desarrollo con bienestar de las poblaciones en que se desarrolla la presencia de visitantes, nacionales o extranjeros, a quienes hay que atender con buenos servicios, alimentación sana y adecuada, confort habitacional y buenos paseos guiados, siempre en un ambiente de seguridad personal y social.

Pero las actividades económicas altamente remunerativas –como el turismo- son hoy objeto de control y acaparamiento de la producción o servicios, por parte de los grandes capitales, quienes programan sus actividades en una clara ruta financiero-mercantil, con la porción más pequeña del gasto encausada a remunerar a sus obreros y empleados, quienes en la Región Latinoamericana y Caribeña –con contadas excepciones- apenas perciben salarios para no morir de hambre, si bien pueden ser de los más altos generados por las “propinas” recibidas de los viajantes, complacidos por la calidez y calidad de los servicios recibidos, o como secuencia de participar con su tierra y mano de obra en la preparación de muchos de los insumos necesarios para que la atención sea adecuada y fructífera a los viajantes.

Los trabajadores en la Región escasamente reciben educación para sus hijos y para ellos; cuando ésta cubre en los niveles primarios a casi todos los niños, la educación impartida adolece de múltiples fallas y escasez de recursos, aunque demagógicamente se asegure que esta es de calidad, como si de un mueble se tratara, cuando la educación debiera connotarse como de excelencia.

La escasez de recursos puede deberse a la corrupción imperante, la cual apenas deja llegar una porción de ellos, destinados –etiquetados se afirma- para solventar requerimientos en las distintas áreas de atención relevantes en educación como: el acceso, la equidad de género o el logro académico. También es de considerarse la política impositiva, porque el estado de que se trate, aplica medidas impositivas para servir a los intereses de esos capitales –en su mayoría de origen transnacional- quienes regresan sus utilidades al origen o las usan para nuevas incursiones financieras, en otras regiones y países en que la mano de obra sea buena y barata. Algo similar ocurre con la salud, pero será motivo de otro trabajo. Ver: http://www.redalyc.org/pdf/155/15525013005.pdf

El turismo, bien llevado por la autoridad y no puesto a merced de las leyes del mercado, puede cooperar a la mejora considerable en las condiciones de vida de quienes participan en sus actividades, directas e indirectas. Las primeras requieren capacitaciones e incluso especializaciones para ofrecer a los turistas de cualquier origen servicios de primera clase. Si de extranjeros se trata y además parlantes de otros idiomas, es conveniente el manejo adecuado cuando menos del inglés, y frases elementales del idioma en cuestión, así como conocimiento de sus costumbres de vida.

Mucho puede afirmarse respecto a la recepción y atención durante el período de estancia y los servicios de traslado y demás, pero ese tema, si bien tiene que ver con la sustentabilidad, es más bien consecuencia de lo que se logre en tal terreno y de mecanismos educativos que implanten organización adecuada, limpieza impecable y almacenamiento de residuos para su reciclaje integral, así como puntualidad en lo que se dice y hace.

Lo anterior se realiza en un alto porcentaje, cuando se busca conservar clientes, logrando que queden invitados a regresar. Tal vez el aspecto no desarrollado en lo general sea el del reciclaje integral, que ya corresponde a acciones indirectas, ya que éste requiere de especialización y ser llevado a cabo por empresas vinculadas pero no dependientes de quienes prestan los servicios.

