Opinión - Foro Don Sergio Méndez Arceo. La resistencia. Desafiados a pensar qué hacer con las ruinas

2017-11-24

La Cátedra en honor a Don Sergio continuó en la Universidad La Salle aquí en Cuernavaca y se convirtió en un mitin una vez que presentaron su testimonio los papás de los estudiantes de Ayotzinapa: ¡Vivos se los llevaron…!Y una vez también que dos de los que padecieron la represión en Tlatelolco ´68 explicaron su actividad actual que no ha cejado en la lucha social. Así que la fuerza del ejemplo de este Obispo de los pobres ha arrastrado a jóvenes y viejos, creyentes y no creyentes al compromiso de edificar una sociedad nueva, justa, pacífica, inspirada -en el caso de Don Sergio- en una fe viva, actuante, comprometida, en fin, en un testimonio cristiano.

Se presentó el libro del Arquitecto Francisco Ramírez Badillo “Por los caminos de Emaús” título derivado del canto de comunión de la Misa Panamericana: “Por la calzada de Emaús/ un peregrino iba conmigo/ no le conocí al caminar/ ahora sí, en la fracción del pan”. Es un recuento de anécdotas y vivencias del Arquitecto en la época de la restauración de la Catedral de Cuernavaca. Lo fundamental en la relación con don Sergio fueron dos cosas: ¿Cómo alguien no creyente se acercaba a un hombre totalmente de fe y a una obra que el mismo Don Sergio decía era obra del pueblo fiel y creyente?

Don Sergio, dijo el Arq. Ramírez, yo soy ateo. Y Don Sergio le respondió: “Yo le solicité al Arq. Álvarez un residente de obras. Curas, tengo muchos”. Estamos hablando de los años 50s, 1957 para ser exactos para dimensionar el criterio del Obispo en tiempos aún cerrados en la Iglesia institucional.

Veamos la reflexión que nos ofreció el Pbro. José Luis Calvillo destacando lo relevante.

“Lo otro fundamental fue el proceso de vivencia psicoanalítica del arquitecto Francisco tratando de responder a la obsesión de salir de la neurosis y ser un hombre más cercano a la realidad…Estos dos elementos fueron las cabezas de playa para el acercamiento… acercamiento sanador, comprometido con la realidad e iconoclasta de fantasías de todo tipo, no religioso sino más bien auténticamente de fe y cristiano a ese gran continente de tierra firme, horizontes y anchura de libertad que fue Don Sergio.

“El cristianismo no es religión, es fe –decía Don Sergio-y constantemente explicaba su permanente paz y serenidad aun en los más estremecedores conflictos diciendo: yo no me pre-ocupo, yo me ocupo. Y también: ya se dieron cuenta de que los santos son de palo.

“Me sorprendió la lectura por una coincidencia que hice yo con el terremoto de septiembre, casi 300 templos de Morelos afectados…unos con daños leves, otros… condenados a pasar a la condición de ruinas y tanta ruina a la que se redujeron tantos proyectos del tiempo de Don Sergio. (…) pensar en Iglesias en ruinas… nos hace sentir humillados y, al mismo tiempo, desafiados a pensar bien qué hacer con las ruinas.

“¿Sirve de algo que se nos arruinen tantas cosas? ¿De qué han servido las ruinas de la historia? En el proceso psicológico, más en el psicoanalítico ¿no se necesita convertir fetiches en ruinas o aceptar aquello que se ha convertido en ruinas en nuestro ser más íntimo para comenzar una nueva re-construcción con lo des-construido? ¿No se necesita cometer parricidio para liberarnos del poder dominante y comenzar a ser personas libres?

“La mayoría de las anécdotas narradas en el libro tienen un elemento radical de señalamiento de que las utopías se iban convirtiendo en ruinas.

Algunos ejemplos: ”La utopía de tener una Cuernavaca con carácter arquitectónico, urbano, propio, se declara imposible de realizar.

“La propuesta utópica de Guillermo Irata, radicado en Tlayacapan, de un ecumenismo amplio que coincidiría con el Espíritu del Concilio Vaticano II y propuesto por Don Sergio en ese Concilio quedó en insinuaciones intuitivas que, de manera propia, el Papa Francisco está retomando.

“La relación con Iván Illich y sus ideas sobre desescolarización crítica y propuesta a la educación tradicional chocan con la pregunta: ¿Qué sucede con la burocracia, con los designios del gobierno? ¿Qué sucede con los intereses creados? ¿Con la directriz ideológica en los sistemas educativos dirigidos a conservar un estatus capitalista? Esa es la interrogante mayor.

“La utopía de orientar la fe y abolir el fanatismo”.

No hay desperdicio en esta tarde de reflexiones variadas, profundas en tanto que fueron relacionándose con nuestro padecimiento de esta actual realidad plena de criminalidad, de desasosiego, de ruinas. Nuestro Estado, nuestro país está arruinado. Muchos fueron los momentos de ruina que conformaron la historia de Salvación marcada por ruinas y más ruinas con la pregunta siempre persistente: ¿qué hacemos con ellas? Pregunta el P. José Luis.

“La ruina mayor, sigue, no fue tanto acompañada necesariamente por terremotos, que sí los hubo, sino la causada por las decisiones insensatas del pueblo…por ejemplo, la de tener gobernantes. Esa es la verdadera idolatría que todos los profetas, comenzando por Samuel, señalaron al pueblo y que los llevó a la ruina de los exilios (722 y 583 a.C.) de los que nunca se levantaron. LOS GOBERNANTES, SUSTITUTOS DE LA SABIDURÍA DEL PUEBLO DE DIOS, LLEVARON A LA RUINA AL PUEBLO DE JESÚS.

“Ahora, ¿Qué salió de esos fracasos, de proyectos de Israel convertidos en ruinas? “¿Amnesia? ¿Anamnesis?”.

Adviértase la disyuntiva. Olvidamos por completo o bien efectuamos una reminiscencia entendiéndola como un principio activo del alma (según Platón), aquello que hace que el alma despierte del ‘sueño’ en el cual se halla sumida cuando vive entregada a las cosas y a la acción y se olvida de la contemplación y del ser verdadero. ¿Queremos seguir gobernados por gobernantes que nos arruinen? ¿Vamos a reconstruir lo destruido o vamos a aprovechar la oportunidad para edificar algo nuevo, bien cimentado, fortificado, resistente?

He aquí la reflexión del P. J. Luis acerca de este libro de memorias y anécdotas sobre Don Sergio que fue una excepción en el seno de la Iglesia católica y cuya presencia viva y actuante no se desmoronó como otras.

Los papás –dos de ellos- de los estudiantes de Ayotzinapa volvieron a dejar mal parado a este régimen criminal y cínico al relatarnos las penurias vividas, las entrevistas fallidas con funcionarios mentirosos que han cometido actos deleznables y se han exhibido internacionalmente como cómplices de un ejército y una policía delincuencial obedientes al narcopoder establecido.

El P. Baltasar López nos ilustró con distintas experiencias vividas con Don Sergio a quien acompañó desde su llegada a la Diócesis y atestiguó muchas de sus actuaciones en el Concilio vaticano II, en su relación con los intelectuales de entonces y en su contrastante conducta cristiana con sus hermanos Obispos.

El Maestro Tomás Gutiérrez, discípulo también de Don Sergio clausuró estas ponencias sumamente interesantes con otra reflexión que invita a continuar en el empeño de edificar una nueva comunidad existencial. Breve y sustancioso.

“Cuando leí el lema “De Tlatelolco a Ayotzinapa, sobre tus huellas nuestros pasos”, me vino a la mente el epílogo del documental Las claves de la masacre: “La memoria es más fuerte que el olvido”. Yo me pregunto: ¿por qué es más fuerte? Y pienso que una de las respuestas puede ser: porque la memoria genera y al mismo tiempo alimenta la resistencia que, como afirma Ernesto Sábato, es la virtud cimiento de todas las virtudes. Resistencia a todo lo que deshumaniza, resistencia a la resignación, como cobardía que justifica el abandono de aquello por lo cual vale la pena luchar; Resistencia, en fin, a la desesperanza, al miedo paralizante y a la comodidad indolente, porque lo humano del hombre -dice Emmanuel Levinas- es desvivirse por el otro ser humano, es decir, que lleguemos a experimentar el bienestar de los otros como parte y condición de nuestro propio bienestar. No hay resistencia si no hay memoria, y sin ambas el presente y el futuro se extravían. Por eso, es lamentable que las nuevas generaciones, educadas durante casi tres décadas en la desmemoria, en el olvido y la competencia, carezcan de pensamiento crítico, de sensibilidad y de conciencia ética, que les impide saber la verdad de los hechos. Es más, no les interesa saberla y, lo que es peor, se sienten cómodos en su indolencia. Sin embargo, es en la otredad y en la memoria, como nos muestra José Emilio Pacheco en su novela Morirás lejos, donde está la respuesta a todos nuestros males.

· Don Sergio apreció, alentó e iluminó con su palabra y compromiso solidario las resistencias de estudiantes y trabajadores, de exiliados y presos políticos, de dirigentes sociales e intelectuales comprometidos en la lucha por la verdad, la justicia y la paz con dignidad. Pero Don Sergio siempre lo hizo desde la praxis del amor de misericordia, entendido como conmoverse, hundirse en la realidad de los otros, ponerse en sus zapatos, adherirse a sus causas e involucrarse en sus luchas. Creo que una de las herencias que don Sergio nos ha dejado es el seguir a Jesús en la construcción del Reino de Dios desde la opción por los pobres como exigencia ética de una auténtica espiritualidad evangélica.

· Las mamás y los papás de los 43 jóvenes normalistas, que en Junio del 2018 se titularían como maestros, encarnan hoy la resistencia que durante más de 37 meses les ha permitido luchar con fuerza, con firmeza, con tenacidad y con dignidad, convirtiendo los obstáculos en nuevos caminos y en renovada luz, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer: “VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS”.