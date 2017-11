Nosotros - Corre Graco, ¡corre!

Opinión

2017-11-24

Los tiempos electorales se acortan con una rapidez que tiene ya afectados a los involucrados en el próximo proceso. Graco, tiene ya muy poco tiempo para buscar una salida a su futura condición de ex gobernador. Ahí hay dos caminos que los está recorriendo puntualmente: El primero, buscar alianzas donde tenga respaldos para defenderse de lo que parece inevitable, que será un juicio y análisis de todo su actuar al frente del gobierno estatal y el segundo: quedarse donde está con el consiguiente deterioro que ya comenzó y que salpicará en especial a los legisladores y a los principales funcionarios, cómplices del actuar del Ejecutivo estatal. La enorme necesidad de justicia puede darse por dos lados: uno, como bandera de quien prometa investigarlo, lo que indudablemente le producirá una enorme cantidad de votos y; dos, los independientes que pueden surgir como figuras claves para un cambio que la sociedad clama y exige.

Los movimientos de Graco, astutamente calculados son apoyar a Mancera a través de una candidatura del PRD o de lo que quede del PRD en unión con el PAN. Esto desde luego puede darse en el sentido de cualquier cargo que le dé protección a Graco y eso implica forzosamente nombramiento a través de los plurinominales ya que Graco no es rentable, sino detestable como marca para obtener algún triunfo a través del voto. Ya la conocida discusión con “los Chuchos” ampliamente difundida lo demostró y Graco sabe que no tiene apoyos suficientes, de ahí que su carta sea Mancera y tiene afortunadamente para él un as bajo la manga que es el dinero. Los berrinches conocidos porque su hijo no quede en la suplencia a la gubernatura puede inclinarlo a permanecer en el gobierno por el resto que queda para tratar de cubrir lo más que pueda de los desfalcos y abusos que se le señalan. Pero aun así, Graco va a seguir operando con Mancera que es la última carta probable que le queda en la mano. Aquí en el estado el PAN le dio escandalosamente la espalda al gobernador ya que dejó muy claro que con el PRD o lo que huela a Graco, ni a la esquina de la calle lo acompañan. Adrián Rivera, ex mandamás del PAN ha dicho y confirmado lo anterior en declaraciones realizadas de 17 de este mes. Está acorralado obviamente, pero sería absurdo olvidar que es ese precisamente el estado de cosas donde Graco trabaja mejor. Va a luchar por salvar el pellejo, pero porque no le queda de otra, enseguida porque le urge salvar lo más que pueda de lo que se llevará. Si, definitivamente Graco tiene que darse prisa, tiene que correr atrás del tren de la política o lo aplasta la realidad.

Todos los partidos muy pronto darán a conocer los nombres de sus candidatos y el tiempo es oro para orquestar actos y actitudes buscando un lugar. Sin embargo junto con todo ese andamiaje en general, los partidos actúan como siempre, como si nada pasara y Morena en especial parece que no acaba de entender que el precio para obtener el triunfo es manifestar y hacer creíble su carta de distanciamiento de lo que llaman la “mafia del poder” y al respecto no hacen mucho, ya que se asocian con candidatos y excandidatos y funcionarios de elección popular de otros partidos, en especial del PRD. Eso le resta credibilidad porque solamente están reciclando a los hombres y por lo mismo a las consecuencias de los hombres que en su actuar como funcionarios seguirán haciendo lo mismo, pero con otra marca política. Es como coloquialmente se dice “el mismo infierno, pero con diferente diablo” sino mire Usted como ex perredistas señalados como pésimos gobernantes municipales en especial de Jiutepec, se le acercan y AMLO los cobija.

Graco deja hasta el día de hoy una herencia maldita de una deuda pública que deberán pagar los morelenses, ya que en recientes publicaciones se dio a conocer que gastó 9879 millones más de lo aprobado solo en el año 2016, es decir, ejerció recursos sin sustento legal que finalmente se tendrán que pagar según datos de la cuenta pública estatal. En el lado político Graco deja una estela de divisiones en el PRD como el hecho de que Lucía Meza se aleja criticándolo severamente, lo mismo Fidel Demédecis, por mencionar solo a dos. Pero ahí no termina todo para ese hombre porque su venganza contra el rector Vera ha sido contraproducente y el nuevo rector electo Gustavo Urquiza ha manifestado ya su solidaridad con laDr. Vera Jiménez. En materia delictiva Graco sigue dejando al estado en condiciones muy precarias y peligrosamente dañinas y como referencia La revista Proceso publicó en Enero dos mensajes del crimen organizado donde se le vincula con este tipo de delincuentes y que exhibieron apoyando a un cartel denominado Cartel de la sierra del Sur. De la obra pública y su corrupción se sigue hablando y será materia de investigación una vez que Graco deje de influir en el gobierno al abandonar el poder. Por cierto, ahora que se inicia prácticamente el proceso electoral y se habla de debates, siguen en el INE con el mismo viejo slogan de que se ha producido un cambio en la estructura que se da para los llamados falsamente debates, porque analizando su objetividad, siguen siendo simples pasarelas donde todo se hace “a modo”…nada nuevo.