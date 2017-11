Justicia

Francisco Rendon |

2017-11-24

-El hoy occiso llevó por nombre Jaime y contaba con 55 años de edad

Hallan sin vida a conocido herrero y bebedor de la Unidad Morelos, en Xochitepec; el hoy occiso al parecer se suicidó al colgarse con un lazo de la rama de un árbol en la colonia Loma Bonita, por motivos hasta ahora no conocidos.

La víctima fue identificada por sus familiares como quien en vida respondía al nombre de Jaime, de 55 años de edad, de ocupación herrero, mismo que tuvo su domicilio en la Tercera Sección de la colonia ya citada.

La versión preliminar refiere a un suicidio, sin embargo quedaron muchas dudas sobre el caso, ya que el hombre no estaba colgado, sino que sus pies quedaron al ras del suelo y la soga solo lo sostenía de un pequeño árbol para no caer, así mismo, se comentó que el ahora occiso no tenía instintos suicidas como tampoco problemas que lo orillaran a tomar la fatal determinación.

Añaden, hacía ronda con varios amigos y otros bebedores del lugar, con quienes se reunía para vaciar botellas, sin problemas ni riñas con nadie, ya que dicen, era muy tranquilo.

Al lugar de los hechos, ocurridos en la colonia Loma Bonita de Xochitepec, acudieron agentes de la Policía de Investigación Criminal adscritos al Grupo de Homicidios y los Servicios Periciales para efectuar las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver.