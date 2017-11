Local

Yesenia Daniel |

2017-11-23

Zacatepec, Mor.- Por más de siete horas que fueron tormentosas para miles de habitantes de la zona sur, 250 transportistas cañeros y alzadores que prestan sus servicios en la zafra, mantuvieron cerrados los principales accesos al municipio de Zacatepec en donde se encuentra el ingenio “Emiliano Zapata”, cuya zona de abasto abarca prácticamente la mitad de la entidad en terreno de cosecha de la vara dulce.

La demanda de los transportistas y alzadores era dialogar con los dirigentes de las dos principales asociaciones cañeras de la zona de abasto, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), a cargo de Amado Orihuela Trejo y de Pedro Ocampo Álvarez, respectivamente; de quienes se quejaron por no favorecerlos en el otorgamiento del trabajo que desempeñan y condicionarlos a firmar un contrato que laceraría sus derechos y pagos por los servicios que ofrecen.

“Las organizaciones cañeras no nos han querido dar una entrevista directa para entablar buenos acuerdos ahorita que inicia la zafra, ya que el motivo de que nos organizamos ellos ya nos están coartando, no quieren dar el trabajo a nuestros compañeros que siempre hemos laborado en este ingenio”, comentó Eugenio Perdomo, líder transportista de la zona de abasto de Zacatepec.

El periodo de corte y procesamiento en fábrica inició ayer en campo y hoy se mete la primera molienda al ingenio de la zafra 2017-2018, que tiene buenas expectativas a pesar de que la entidad padeció estragos por el sismo del 19 de septiembre.

Los cierres fueron en los cruceros de cuatro caminos, el Tescal y Tetelpa, las quejas de los conductores no se hicieron esperar, hubo estudiantes que no llegaron a tiempo o no pudieron asistir a la escuela, o trabajadores que no llegaron a su trabajo, también personas que perdieron citas médicas.

Alrededor de las 17 horas de ayer, los transportistas se retiraron con la promesa de tener hoy un acercamiento con los líderes cañeros.