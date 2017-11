Local

Yesenia Daniel

2017-11-23

Zacatepec, Mor.- Ni un día pasó para que las quejas en el reparto por el apoyo del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), empezaran a surgir entre las personas que perdieron su vivienda en el sismo del 19 de septiembre, y que fueron beneficiados con un monto económico, pues ayer vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Zacatepec exigieron el apoyo del municipio para pedir que se hagan las correcciones necesarias ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y reciban el apoyo que se les prometió en los discursos y actos protocolarios.

De acuerdo a información del municipio, el martes 21 la Sedatu entregó 884 tarjetas a igual número de habitantes de diferentes colonias, principalmente en la zona céntrica, el municipio también dispuso un módulo de atención para cualquier duda para los beneficiarios en la plaza Emiliano Zapata; desde ese momento empezaron a surgir las quejas que se enfocan principalmente en la categoría de entrega, pues algunos propietarios señalan que el monto que recibieron corresponde a daño parcial cuando su vivienda fue pérdida total.

“El que nos pongan un módulo no nos garantiza una solución a nuestro problema porque realmente nosotros nos fuimos a anotar el día de ayer en una libreta simple, sin un documento oficial sin que fuera la Sedatu y simplemente nos dijeron que ellos iban a meter la queja pero no garantizan que nos den una solución, entonces anotarnos no nos garantiza nada; exigimos nosotros como ciudadanía que por favor nos den una solución, ¿cuánto tiempo va a pasar a raíz de esto? Pasaron dos meses para que vinieran a entregarnos este apoyo”, comentó una vecina de esta colonia.

Lamentaron que los funcionarios de gobierno junto con las instituciones hayan hecho “listas y listas”, y principalmente un censo, además de haber usado tecnologías para agilizarlo y tener un orden, y que a pesar de ello los datos sean erróneos.

Cabe referir que este día los apoyos de Fonden serán repartidos en el municipio de Jojutla, en donde previamente se hizo una rectificación de parte del municipio con los beneficiarios, precisamente, para evitar errores en la entrega de apoyos.