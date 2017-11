Observador político - La joya de la corona…

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-11-23

Las próximas semanas serán definitorias tanto en el país como en Morelos porque se irán concretando o desechando las candidaturas tanto para los que aspiran a gobernar el estado como en quienes buscarán cargos de representación popular, lo cierto, es que hoy lo único que priva entre los líderes partidistas y suspirantes es la incertidumbre. Nadie la tiene segura para el 2018 que será, sin dudas, una de las elecciones más reñidas en la historia política del estado. Sin embargo, la llegada de Lucía Meza Guzmán a Morena, fortalece al partido de AMLO, mientras que abre y deja un gran boquete al partido en el gobierno el PRD. En el PAN, se fortalece Javier Bolaños Aguilar y en el PRI, quien lleva la delantera es Matías Nazario, diputado federal.

LA JOYA DE LA CORONA.- Sin embargo, una de las principales incertidumbres es sí competirá o no Cuauhtémoc Blanco como candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Social, en virtud de que muchos de sus enemigos políticos –del gobierno perredista- le apuestan a que incumplirá con los requisitos constitucionales para poder participar en el proceso electoral, sobre todo en lo relacionado a la residencia. Todos le apuestan a que pierda por default. Y aún, no está descartado su lanzamiento con el PRI. Mientras esto sucede, el ex futbolista Cuauhtémoc se alió desde hace tiempo con un controvertido personaje: Sergio Estrada Cajigal Ramírez, el primer ex alcalde de la capital y ex gobernador panista, quien bastó solo que sacara la cabeza para ser señalado y crucificado por la primera dama del estado, Elena Cepeda de León, quien sin decir su nombre, se refirió a su persona. “Un gobernador golpeador de mujeres”.

Empero, la presencia de Sergio Estrada, con todo y su “helicóptero del amor” e incluso con aquellas frases de “mi bragueta para adentro” que lo inmortalizaron, resulta un atractivo electoral para buscar nuevamente ser alcalde de Cuernavaca al lado de Blanco Bravo. Una fórmula interesante que empieza a fortalecerse con la figura de Alejandro Villareal Gasca, quien también está listo para contender por algún cargo público.

Sergio Estrada, pese a todo aún no define dónde y con quien jugará en la siguiente justa electoral, en razón de que tiene una muy buena relación con la actual dirigencia de Acción Nacional, donde también puede contender, que de darse un posible acuerdo con los azules, desplazaría en automático a la dupla que busca esa posición: Óscar Cano Mondragón y Beto Mojica, los dos únicos quiénes hasta el momento tienen posibilidades de contender por la joya de la corona en el 2018.

DEJA EL PAN A CARLOS ALANIZ PARA CUERNAVACA.- En los últimos años el trabajo que ha venido realizando el diputado local –indefinido políticamente- Carlos Alaniz, ha sido más que interesante. Ha erogado un presupuesto millonario que le ha permitido hoy en día estar en condiciones para competir por la alcaldía de Cuernavaca, sin embargo, hasta el momento no tiene ninguna posibilidad dentro de lo que fue su partido el blanquiazul.

Para la dirigencia que encabeza Juan Carlos Martínez Terrazas, es de Carlos Alaniz, es un caso cerrado. Mientras que para el dirigente panista en la capital, Esteban Vázquez Bautista, peor aún, debido a que de lo menos que lo tacha es de traidor. Para él ya es un ex panista sin importar que su proceso de expulsión tarde muchos meses y quizá años para concluir. Lo cierto, es que dentro de Acción Nacional, el diputado local no tiene la menor posibilidad de competir, ya que Esteban, afirma que para ellos, el patrón del ex legislador azul es Julio Espín Navarrete en el Congreso y Rodrigo Gayosso Cepeda, su líder partidista. Quizá por ello, ya le dieron su bendición de manera oficial al partido cuyo slogan es: “Democracia ya, Patria para todos”.

Por esa razón, no les sorprendió ya que Carlos Alaniz, haya votado otra vez, a favor de un nuevo endeudamiento por otros 20 años a Morelos, al votar a favor del crédito por 2 mil 130 millones de pesos a favor del gobernador Graco Ramírez, bajo el argumento de que será para las familias damnificadas del sismo cuando todos saben, dijo, que es una forma de seguir sacando los recursos económicos de Morelos en lo que será el “Año de Hidalgo”.

PREPARA SUS MALETAS PACO SANTILLÁN.- En las próximas semanas se estará registrando una cascada de renuncias de funcionarios del gabinete de Graco Ramírez, con la finalidad de competir para un cargo de elección popular, entre ellos, el flamante secretario del Trabajo, Francisco Santillán Arredondo, quien ha sido uno de los políticos que poco le ha importado ser funcionario estatal y por tanto, simultáneamente continua con sus actividades de proselitismo político en búsqueda de la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca.

Es evidente que al secretario del Trabajo poco le importa cómo llegar lo que sí tiene claro, es que su participación dependerá sólo si hay una alianza que lo arrope y para lo cual ha iniciado el diálogo con varios líderes de institutos. Es claro que de no haber ido en alianza con el PRI y Verde en el 2105, jamás habría alcanzado la diputación con los escasos votos que tuvo el PANAL. La historia la conoce a la perfección. Por esa razón, ahora, tiene otras alternativas. Primero ir en alianza con el tricolor, turquesas y verdes. Pero de igual manera, empezó a hacer negociaciones para incluir en el paquete al PRD –con quien la lleva muy bien- y con el PSD para juntos impulsarlo a la capital con lo cual, de darse, estaría bajando de las negociaciones que tenía Jaime Álvarez Cisneros, de Movimiento Ciudadano con el líder del sol azteca a la capital.

Por ello, tiene listas sus maletas Paco Santillán porque no le quedan muchos días más dentro de la administración estatal, de lo contrario, sus posibilidades de competir por la alcaldía de Cuernavaca empezarían a disminuir.

LOS QUE SE VAN DE PALACIO.- Las golondrinas les tocarán en próximos días a varios de los funcionarios del actual gobierno perredista quiénes han estado haciendo pre-precampaña para competir por diversos cargos de elección popular, entre ellos está el propio Matías Quiroz Medina, aún secretario general, quien exhortó a que renuncien y actúen con responsabilidad a los que anhelan competir por algún cargo. Lo negó, pero el jefe del gabinete es de lo mejorcito que tiene el PRD para lanzar candidatos aunque no le alcance para la gubernatura. Otros que se irán con Maty, incluso ya con su aguinaldo asegurado, serán: Alexis Ayala, Sergio Prado, Sergio Beltrán Toto, Blanca Almazo, Pablo André Gordillo, entre muchos otros que se sumarán a la lista de suspirantes para el 18.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73