Casos y Cosas de Morelos - Nuevo albazo y préstamo de 2,000 millones a Morelos

Opinión

| Sergio Dorado

2017-11-23

La justificación del nuevo préstamo de más de 2000 millones de pesos autorizado por el Congreso local al gobierno del estado de Morelos es un retruécano samaritano más. “Hay momentos políticos en los que se deben tomar decisiones” -expresa la diputada y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; y bueno, pocos ciudadanos insensibles habrá en nuestro bello Morelos como para estar en desacuerdo con tan docta y generosa posición. Y esto sobre todo porque en Morelos ya no hay momentos fáciles, y por tal invulnerable tino y capacidad de discernir las premisas de Aristóteles, la Mesa Directiva porta estrellita estatal adherida bajo el fleco y un aplauso de familia cupular muy sentido y muy cerrado.

“Nosotros tenemos dónde vivir –añade después la Mesa Directiva del Congreso-, pero hay gente que no tiene una casa después del sismo y siguen viviendo en carpas o no tienen dónde hacer sus necesidades” –culmina más emotiva la diputada. Sensibilidad acertada que seguramente hará más adeptos sociales porque es cierto, luego da vergüenza defecar un árbol con luna llena. El lado emocional y político del discurso, según el filósofo Ludwig Wittgestein, tocayo de Ludwig Van Beethoven, está bien construido. Con las notas del Ave María del segundo, toca las fibras más sensibles del ciudadano de a pie y hace dar al préstamo su justa dimensión social.

Sólo que, como es sabido de nuestra cultura política, una parte del análisis de un problema pondera el discurso político únicamente como el 50% de la verdad (aunque es variable); y el otro 50%, (que es constante), la realidad del ciudadano. Por un lado, la Mesa rechaza que la autorización del préstamo haya sido un “albazo” de los diputados locales. Y precisa, por otro lado, que fecha, lugar y hora del albazo fue información compartida con los coordinadores parlamentarios. De donde se deduce entonces, desde el punto de vista de la semántica impoluta mejor bañada, son éstos y nada más que éstos (o sea, los coordinadores) los culpables de que la información legislativa se oculte sin vela por la noche.

Pero apartémonos de la parte frívola. En el submundo social, que es el real en que la diputada no vive, se percibe la generosidad del préstamo más allá de su definición supuestamente intrínseca. Porque seguramente ella tampoco cree en verdades absolutas, ¿o sí? Los 2,000 millones le vienen bien al Estado en cierre de gobierno y en beneficio electoral, incluso sin desviar fondos sino sólo aprovechándolos. Porque mientras la Mesa anda justificando el albazo o qué hará de cenar al marido, cinco mil marchantes amarillos, cautivados en Temixco, acompañaron a Rodrigo Gayosso en la celebración del 107 Aniversario de la Revolución Mexicana, ya en plena campaña adelantada para los comicios del 1° de julio próximo.

Sacar cinco mil almas a la calle con propósitos electoreros tiene su costo. Ningún medio mencionó tortas, “chescos” u otras golosinas, pero las gorras y las banderas no las regalan. Y hay que considerar el costo de los líderes caza gente y recursos para persuadirlos. Ellos también comen. En fin, se dice que Rodrigo Gayosso trae mil millones de pesos en el bolsillo para competir contra quien sea. ¿Entonces para qué necesita más?

Quizá la Mesa siga en el albazo antes de discernir que más allá del dinero líquido del gobierno, que desde luego ayudará a Gayosso, está el paternalismo político, la preocupación electorera momentánea que sabe que la gente es carnada política y necesita con urgencia vivienda, comida y hasta apapacho. Ahora es cuando hay que poner la palma de la mano en el corazón de los espectaculares y hablar bonito con todo mundo desde el cielo. Ya después, aunque se conviertan en indios bicicleteros.

Los 2,000 millones de pesos del nuevo préstamo potenciarán la compra de emocionalidad, y esa es una tentación que los políticos con experiencia no desechan. No son ingenuos; de eso han vivido y es lo único que saben. Por eso esta vez no es necesario atracar sino entender la justa dimensión de la fortuna. Se construirán palomares para los damnificados del sismo, se repartirán frijoles, se besarán ante la lente niños y ancianos en silla de ruedas, y todo en nombre y presencia de Gayosso, quien hace hasta lo imposible con tal de alcanzar la gubernatura de Morelos.

Si hay algo que a largo plazo beneficia a un político ducho es lo que deja la adversidad de las catástrofes. Asunto conocido por el gobernador. Gayosso cuenta hoy con recurso abstracto pero adicional para intentar incrementar su simpatía. Claro que la guerra todavía no empieza. A partir del año próximo, cuando los candidatos anden ya agarrados del chongo en el lodazal electoral, saldrán muchos trapos al sol.

Sí, señora Mesa, sí fue un albazo a la sociedad. Desde luego que todos estaremos de acuerdo en que hay que ayudar a los damnificados del sismo; en lo que no estamos de acuerdo, y disculpe usted la osadía, es en dejar de informar oportunamente a su empleador, que es el pueblo, porque es la sociedad quien paga. Aunque a los coordinadores no les avise, no se preocupe. ¿Quiénes son ésos?