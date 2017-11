Opinión - Aquí, en Morelos Morena, la enfermedad del poder

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-11-22

Se ha generado ya lo advertido, lo esperado entre los miembros de MORENA, es decir, los pleitos disimulados por las candidaturas a los puestos políticos: alcaldes, diputados locales y federales, senadores y gobernador. MORENA se ha atascado –válgase la expresión- de arrimados, de ambiciosos, de sinvergüenzas que buscan con desparpajo total acomodarse a la sombrita de AMLO. El senador Rabin Salazar, que se ha distinguido por hacer nada ya está sintiéndose el seguro candidato a gobernador del Estado. Y generó muchas inconformidades para decirlo levemente.

Sólo para un municipio –hablo de Zacatepec- se han inscrito 7 aspirantes a la alcaldía.

MORENA tiene priístas de ayer convencidos de la revolución hoy; tiene perredistas que fueron todo el tiempo incondicionales de Graco y enemigos de AMLO hoy anotados para contender de lo que sea (vean a López Ruvalcaba); tiene hasta panistas distinguidos (vean a Javier Bolaños); tiene …bueno, qué no tiene MORENA.

Como vocación, la política es la más noble y como profesión, la política es la más vil. Tiene razón Max WEBER. Por ello deberíamos distinguir esas orientaciones.

Vean a los priístas. Su tradicional disciplina ha sido siempre malentendida por sus propios militantes pues frecuentemente la han confundido con la consciente adopción de una actitud servil y sumisa ante sus jefes y autoridades inmediatas. Tal vez de ahí provenga ese significado escatológico de la política, significado referido a la insalubre ingestión de toda clase de excrecencias sin efectuar ninguna adicional gesticulación.

Sí, esa política partidista que ahora se expande, ha generado decepciones, desconfianzas y hasta desprecios en los ciudadanos que se precian de conocerla y de experimentarla. Esa costumbre inveterada de suponer que así es… así ha sido siempre… y que ni modo…qué le vamos a hacer. Todo ello acompañado de escándalos de corrupción, de falsedad de promesas, de compromisos incumplidos, de la desvalorización de las palabras. La farsa se acompaña de cinismo y éste –a su vez- de arrogancia sin advertir que ésta, la arrogancia, es una máscara más del miedo. Se encuentran también diversas vicisitudes que generan angustias, frustraciones, enojos y severas depresiones, incluso, resentimientos personales que -mal digeridos- pueden devenir en rencores peor asimilados. Y sí, la lucha –como objetivo central- por una ración de poder.

No falta aquí, sin disimulos, la generación de relaciones nada amistosas o fingidamente amistosas que se generan entre los políticos de profesión. Los amagos, las fintas que –desde el poder- se hacen para captar la atención de los iniciados a fin de convertirlos en incondicionales de tal o cual grupo de poder. Las frases convertidas en clichés utilizadas siempre en parecidas circunstancias, repetidas una y otra vez para quien las quiera creer. Relaciones enfermas, frívolas, superficiales basadas en la farsa y en el autoengaño. Es el uso y el abuso del poder como una actitud enfermiza que envilece a los ciudadanos hasta la pérdida de su dignidad.

Obsérvense las consecuencias perversas que provoca este desgaste humano: pérdida de toda expectativa, búsqueda afanosa de una porción de poder, conducta enfermiza que se extravía en la estupidez, enajenación, ambición desmesurada, frustraciones neuróticas, psicóticas, esquizoides.

No estoy exagerando. Si todos estos ambiciosos arribistas logran colocarse en la lista electoral por MORENA el impacto masivo en el pueblo va a resultar peor.

De ahí que deberíamos aprovechar tiempos y espacios ahora, justo ahora, para hacerlos ocasión de reflexión. De reivindicación de la Política como ejercicio de la ciudadanía y no como tarea de una elite acostumbrada a decidir por los demás en aras de sus propios y mezquinos intereses. No una Política reinante en el lucro, en los negocios, no una Política que consagre el statu quo, el orden establecido. Sino una otra Política como ejercicio de convivencia verdaderamente humana. Una otra Política de justicia, de participación comunitaria, de generosa entrega, de servicio…

Ojalá.