Justicia

| Pancho Rendón

2017-11-22

Ebrio conductor quiso burlar el operativo Alcoholímetro

Un conductor terminó detenido en las mazmorras de la cárcel municipal de Temixco, luego de que protagonizara tremendo escándalo tras intentar burlar el operativo Alcoholímetro que policías y autoridades de esa localidad, implementaron en el Fraccionamiento Burgos de Cuernavaca, ya que luego e que uniformados le marcaron el alto, aceleró la marcha pero por el tráfico que había se detuvo y se metió al estacionamiento del mini-súper Oxxo, donde en evidente estado de ebriedad se negaba a descender de su auto Golf color negro.

De acuerdo con los informes dados a conocer por la Dirección de Vialidad de Temixco, el fin de semana pasado policías en compañía de autoridades de la comuna, llevaban a cabo el operativo de alcoholimetría y al aproximarse un auto Golf le hicieron señales para marcarle el alto, pero el conductor hizo caso omiso y por el contrario quiso burlar el punto de revisión y aceleró para escapar, pero debido a que había tráfico vehicular no logró su objetivo y se metió al área de estacionamiento para clientes del Oxxo de Burgos.

Hasta ese lugar llegaron corriendo los policías que participaban en el operativo y le indicaron que descendiera, pero en todo momento se negaba al tiempo que realizó varias llamadas por vía celular y pedía que le avisaran al ayudante municipal de la colonia Tres de Mayo del municipio de Emiliano Zapata, pero debido a que este nunca llegó, el beodo identificado como Jonathan N trataba de negociar con los uniformados a fin de que lo dejaran ir y les ofrecía dinero.

Sin embargo los policías procedieron a la detención del alcoholizado y lo condujeron a las mazmorras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición del juez cívico, en tanto que los Oficiales de Vialidad con apoyo de una grúa trasladaron el Golf negro al corralón, donde quedó asegurado y relacionado con las respectivas infracciones de Tránsito en las que incurrió su conductor; cabe mencionar que en todo momento el escándalo que protagonizó fue video-grabado por los uniformados y así evitar malos entendidos.

Pero ayer por la tarde el mencionado automovilista se comunicó vía telefónica a una radio difusora local para denunciar de forma anónima que había sido víctima de una arbitraria detención por parte de policías municipales de Temixco, pues manifestó todo lo contrario a la realidad y que consta en videos, ya que aseguró que al pasar por el operativo alcoholímetro nadie le dijo nada pero según al momento de que se detuvo para realizar unas compras en el Oxxo de Burgos, fue sorprendido por policías que lo bajaron de su auto para llevárselo detenido, sin mencionar que se había estacionado ahí debido a que no logró escapar.

Refiriendo en su queja que luego de salir de la cárcel local y tras recibir sus pertenencias se dio cuenta de que según él los policías le habían robado cuatro mil pesos y otros objetos, sin saber en dónde se había llevado a su corralón, pero inexplicablemente argumentó que su vehículo había sido desvalijado en el corralón (él no sabía dónde estaba detenido), incluso refería que no iba tomado y que él no pagaría la infracción ya que su costo es demasiado caro; cuando en realidad narró todo lo contrario a lo sucedido y que consta en video; por lo pronto el “indignado” automovilista fue exhortado a que acudiera a denunciar los hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde habrá de iniciarse una indagatoria y al solicitar las pruebas a los policías involucrados en estos hechos, pues simple y sencillamente tendrán que aportar como prueba clara del momento de su arresto los videos donde claramente se puede notar el evidente estado inconveniente en que se encontraba; y como testigos se encuentran los distintos representantes de la comuna de Temixco, que precisamente acuden de forma personal para evitar cualquier abuso de autoridad, pero pues los uniformados ya hasta saben lo difícil que es lidiar con los borrachines “influyentes” y pues ahí tienen la prueba, que pese al escándalo que armó este conductor ahora resulta que es la víctima y lo peor, se dice robado, pero los policías están dispuestos a acudir ante cualquier autoridad que los requiera para que con las pruebas con que cuentan se aclare a detalle lo ocurrido.