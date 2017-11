Cultura

2017-11-22

María de Jesús Patricio Martínez, popularmente conocida como “Marichuy”, es el nombre de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, cuyo registro como candidata independiente en las elecciones del 2018, ha puesto de nuevo en la percepción internacional, la existencia de una problemática económica y social, en la cual los sectores vulnerables de nuestro país se encuentran siendo marginados, excluidos y minimizados.

De manera similar al año de 1994, dos temas convergen nuevamente; el resurgimiento del movimiento Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin añadir al PRI como elemento común, cuyos periodos presidenciales (Salinas Y Zedillo), fueron fuertemente criticados por el manejo de diversas crisis que, en gran medida se debieron al ingreso de México a un nuevo esquema global, en el cual las presiones internacionales pusieron a prueba la capacidad del gobierno federal mexicano, para salvaguardar su prestigio y legitimidad.

Al momento la obtención de las 800 mil firmas, necesarias para los aspirantes a la Presidencia de la República, resultan complicadas de obtener. No se trata solamente de la estructura necesaria para movilizar el voto con la que aventajan los partidos políticos, se trata de una brecha entre clases sociales, cuyas capacidades económicas son abismalmente diferentes. La aplicación que el INE pone a disposición para que los auxiliares trabajen, necesita de dos elementos básicos que son difíciles de encontrar en las regiones rurales, el dispositivo móvil y la conectividad.

La mayor parte de las regiones en donde residen los grupos indígenas en México, son de difícil acceso, con infraestructura carretera dañada o en el peor de los casos inexistente. El reto de Marichuy es mayor aún, si consideramos la búsqueda de otorgar una voz a aquellos que no la tienen, cuando en ocasiones no existen ni en el registro nacional. La ventaja que tiene la candidata nahua, sobre los otros candidatos que encabezan las encuestas, es la búsqueda de un proyecto político incluyente, un proyecto que no se encuentra desgastado por años decorrupción, y que tiene su origen en un legítimo reclamo por la defensa de una identidad amenazada, que no pretende nada más que garantizar los derechos humanos, que la Constitución otorga pero que el sistema ignora.

Es pronto aún para pronosticar el resultado de una elección histórica, en la cual se han abierto espacios por la vía independiente, a aspirantes que de otra manera no habrían logrado ascender al interior de los principales partidos políticos mexicanos. Lo que si se pude vislumbrar ahora con mayor claridad, es la gestación de una nueva fuerza política, cercana a un discurso de izquierda, que desafía al capitalismo neoliberal y a una esfera de poder encumbrada, que no pretende renunciar a ningún privilegio.

La fuerte movilización posterior al sismo del 19 de septiembre, fue posible gracias a que los mexicanos cuentan ahora con mayor conectividad a internet, específicamente a la existencia de las redes sociales y a una juventud que cuestiona y se organiza sin intervención del gobierno. El movimiento zapatista fue sofocado por el uso de la violencia que implicaba, pero un nuevo movimiento democrático indígena, con las herramientas del presente, tiene un potencial enorme para replantear el rumbo de nuestra nación.

Cuando se habla de la cara de la pobreza o grupos vulnerables en México, la imagen más poderosa es la de la mujer indígena, Marichuy por lo tanto cuenta con un simbolismo atrayente, mismo que ha sido explotado por la política mexicana. MORENA, por ejemplo, hace alusión a la virgen de Guadalupe, mientras que en el otro extremo de la balanza socioeconómica, Margarita Zavala capitaliza el tema de la primera mujer en la Presidencia y las implicaciones de género que esto representaría. En el mundo de la política del que muchos somos espectadores, la percepción es realidad; esto quiere decir que para la mayoría del electorado que no tiene la oportunidad de conocer al candidato en persona, la opinión influye de manera determinante en la intención de voto.

Gobernar una nación con problemas tan complejos como los que tiene México, requiere más que solo una buena intención. Los partidos políticos adaptan sus estrategias, discursos y prioridades, en respuesta a la coyuntura electoral de la elección más cercana y, aunque se corre el riesgo de que los múltiples intereses que se mueven en la parafernalia electoral, corrompan aquellos ideales por los cuales se crearon originalmente los movimientos partidistas, reside en los pequeños partidos la prevalencia de una democracia. Las minorías políticas, funcionan como catalizadores dentro de los órganos legislativos, y son en muchas ocasiones aquellas que atienden los temas, a los que se les presta poca o nula atención.

Considerar que el apoyo a un movimiento indígena es solamente para aquellos que han nacido bajo esta identidad, es un error. El movimiento que encabeza en este momento Marichuy, ha sido escuchado, especialmente por jóvenes cuya educación les permite valorar la importancia de la defensa de las minorías, un llamado que de no ser atendido con seriedad, puede acarrear fuertes conflictos internos nuevamente. Tenemos el ejemplo internacional, muy vigente de Cataluña en España, o en nuestro país, la matanza en Atenco o los 43 desaparecidos en Iguala; esto por mencionar solo algunos. La violencia nunca debe ser un instrumento político, y es claro que la desigualdad e injusticia solo acarreará mayor división, misma que nos aleja como nación de alcanzar un nivel de desarrollo a la par de las naciones que se consideran el “primer mundo”.

El campo en México no está muerto, fue secuestrado por una mala administración, poca tecnificación y décadas de corrupción.

