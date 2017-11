Local

2017-11-21

-Justifica su aprobación: “en política, hay momentos políticos en los que se deben tomar decisiones”

-Rechaza que haya habido albazo, pues se “compartió” el proyecto con todos los coordinadores parlamentarios

La presidenta del Congreso local, Beatriz Vícera Alatriste defendió los términos en que fue aprobado el Paquete Económico 2018, en la madrugada del 16 de noviembre.

En una entrevista ayer por la mañana, la legisladora recordó que en política, "hay momentos políticos en los que se deben tomar decisiones".

Precisó que la fecha y hora de la sesión fue compartida con los coordinadores parlamentarios que participan en la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, por lo que rechazó que haya habido discrecionalidad en el tema o se haya tratado de un "albazo".

Detalló que el Paquete Económico 2018 sí incluye dos créditos a tasa cero, pero que son necesarios para impulsar la reconstrucción del Estado, luego de los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre.

"Nosotros tenemos dónde vivir, pero hay gente que no tiene una casa después del sismo y siguen viviendo en carpas o no tienen dónde hacer sus necesidades. No solo se trata de construir casas... en el caso del municipio de Jojutla, se destruyó la red de agua potable y se tiene que volver a sustituir", abundó la presidenta de la Mesa Directiva, quien insistió en que debido a esta situación, el Congreso tuvo que tomar una decisión rápida para la aprobación del Paquete Económico 2018.

"Yo estoy super contenta de haber aprobado y votado el Presupuesto 2018", dijo durante la entrevista.

El Paquete Económico para 2018, que asciende a 22 mil 792 millones de pesos, incluye la autorización para que el gobernador, Graco Ramírez pueda contratar dos líneas de crédito, una por mil 762 mdp y otra, por 368 mdp, a través de la figura de "bono cupón cero", decisión que le ha generado al Congreso una serie de cuestionamientos por su actuar.