Local

Redacción |

2017-11-21

-La transferencia se realizará este 21 y 22 de noviembre

Los días martes 21 y miércoles 22 de noviembre se realizará el segundo depósito del programa Beca Salario correspondiente al ciclo escolar 2017-2018, a los estudiantes del nivel medio superior.

Es importante precisar que sólo recibirán el pago aquellos estudiantes que estén validados y hayan activado su tarjeta en tiempo y forma.

El recurso corresponde al mes de noviembre, por lo que a los jóvenes se les depositarán 500 pesos, apoyo que podrán usar para necesidades básicas como el transporte.

Para cubrir con este compromiso que hizo el gobernador Graco Ramírez se dispersarán más de 20 millones de pesos.

En total, son 47 mil 181 los jóvenes de bachillerato beneficiados por el Programa Beca Salario, la cual continuará durante el siguiente año.

La activación de la tarjeta es el último de los procesos que deben realizar los jóvenes y es de suma importancia para ser considerados en los depósitos.

Aunque los pagos no serán retroactivos, es decir, que los alumnos que no tengan activada su tarjeta en este momento no podrán recibir el recurso correspondiente a noviembre, sólo al del mes corriente.

Gracias al apoyo del Programa Beca Salario ha disminuido de manera importante la deserción en el nivel medio superior, además de que ha contribuido a que los jóvenes participen en actividades comunitarias y de apoyo a la reconstrucción.