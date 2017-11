Local

Gerardo Suarez

2017-11-21

-Acusó a Graco de ser “El Duarte de Morelos”; comparecerán de forma voluntaria

Tras declararse perseguido por el gobernador, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, acusó que ellos no son “Los Abarca de Morelos” pero sí acusó a Graco Ramírez de ser el “Duarte de Morelos”, por lo que anunció que acudirán al juzgado donde comparecerá con su esposa María Elena Ávila, de forma voluntaria para responder a esas falsas imputaciones que le han hecho.

Dejó en claro que no están huyendo ni eludiendo la responsabilidad de comparecer ante la justicia, sino que únicamente demandaron el respeto irrestrictico al estado de derecho y a los derechos humanos consagrados en la Constitución, algo que en el gobierno de Graco no están acostumbrados a cumplir. Además, consideró que en el marco de la autonomía universitaria, pidió que lo acompañen mañana miércoles 22 de noviembre a las 14:00 horas en la Plaza de Armas de Cuernavaca para de ahí, acudir al juzgado donde comparecerá con su esposa de forma voluntaria para responder a esas falsas imputaciones.

Cabe señalar que Vera Jiménez le envió un mensaje al gobernador en turno diciendo: “Graco, no somos los Abarca de Morelos como lo quieres hacer parecer; nosotros no cavamos fosas, las abrimos; no desaparecemos personas, las buscamos. Los Abarca son producto de gobiernos criminales que no respetan el estado de derecho ni los derechos humanos; en cambio, Graco, tú sí eres el Duarte de Morelos y lo sabes muy bien, por eso quiere conculcar mis derechos políticos persiguiéndome y enjuiciándome de manera arbitraria delitos que no he cometido”.

Lo anterior, se deriva de la política ética que ha asumido desde la UAEM ante el acontecer político-social de Morelos, siendo esta la razón del por qué el mandatario estatal se empeña en destruir el proyecto que él encabeza y que fue aprobado por el Consejo Universitario para el periodo 2012-2018.

Para lograr sus fines, el rector mencionó diversas razones para impedir pues que el proyecto universitario prospere:

1.- El Ejecutivo lo ha amenazado a él, a su esposa e hijas, para así obligarlo a renunciar a unos meses de haber asumido la rectoría; por ese hecho, dijo se integró en su momento una carpeta de investigación en la PGR quedando registradas en el mecanismo de protección su esposa e hijas.

2.- Amenazando a sus colaboradores más cercanos, donde algunos ya se encuentran en el mecanismo de protección de la federación;

3.- No entregando completo el subsidio ordinario que le corresponde a la universidad por mandato constitucional, donde, continuó, al cierre del presente ejercicio el adeudo del gobierno con la UAEM será de casi mil millones de pesos. 4.- El gobierno de Graco Ramírez ha retrasado la entrega de ministraciones estatales y federales, tanto de recursos ordinarios como extraordinarios, hecho también consignado en la PGR donde además cuentan con una suspensión a su favor por parte de un juez federal.

5.- Bloqueando las gestiones que la autoridades de la máxima casa de estudios han realizado ante la federación a fin de que no reciban los anticipos que les permitirían cubrir las nóminas de noviembre de los trabajadores universitarios, donde dijo “llama la atención que ahora que hay un rector electo, el gobernador pide a la SEP que libere los anticipos solicitados”, mismos que entregarán próximamente.

6.- Bloqueando las gestiones para la obtención de recursos extraordinarios que nos permitirán cubrir los compromisos salariales y contractuales al cierre del presente ejercicio. También aquí parece ser que al contar ya con un rector electo, el gobernador ya pidió a la SEP libere los recursos extraordinarios.

7.- Entrometiéndose en la autonomía universitaria para impedir que un universitario destacado fuera considerado en la terna como candidato a la rectoría; esto al recordar que cuando reventaron la sesión del Consejo Universitario, dijo haber visto y experimentado expresiones de violencia inimaginables en la universidad, y por la llamada que él recibió de Gobernación le quedó claro que quien estaba detrás de eso, era el gobernador Graco Ramírez.

8.- Impulsando una campaña mediática en su contra y de su gestión al frente de la universidad, utilizando para ello recursos públicos de forma descarada y desmedida para instalar una serie de mentiras que no corresponden con los logros que se han tenido en los casi seis años de gestión y;

9.- Ahora fabricándole de forma facciosa delitos que no cometió, donde integraron carpetas de investigación que judicializan sin dárselas a conocer y librando órdenes de aprehensión en su contra y de su esposa, corrompiendo las instituciones encargadas de procuración de justicia para que no se le respete ni se le siga el debido proceso, esto, de conformidad con el principio de presunción de inocencia.

Es por esos motivos y ante tal autoritarismo, que el rector Alejandro Vera convocó a quienes han hecho suya la indignación que les embarga como universitarios y ciudadanos de Morelos, a exigir al gobernador Graco Ramírez Garrido que cese la violencia y persecución en su contra, de su esposa, de los defensores de los derechos humanos y de líderes sociales que se han expresado de forma crítica por su actuación como gobernador que solo llegó a robar, matar y destruir.