2017-11-21

Triunfan SLP y la CDMX en el encuentro teatral de Antorcha, que fue un éxito





San Luis Potosí.- "El teatro es útil, educativo y transforma al hombre, pero ese teatro debe ser no sólo un espejo de la vida del hombre, sino un verdadero análisis de la problemática que aborda", dijo Aquiles Córdova Morán, líder nacional de Antorcha, en el acto de clausura del XVIII Encuentro Nacional de Teatro que se realizó del 17 al 19 de noviembre, donde resultaron triunfadoras las obras que presentaron San Luis Potosí, "Edipo Rey" y la Ciudad de México con las obras: "Coriolano" y "Visita de la vieja dama".

En este magno encuentro de las artes escénicas participaron más de 30 obras con más 2 mil actores, en donde se remarcó la importancia del teatro en la humanidad y entre el ser humano, Córdova Morán señaló que el hombre desde que se separó del reino animal siempre ha tenido el interés y deseo de conocer lo que le rodea y también de conocer y entender lo que es el propio hombre.

"El hombre siempre se ha preguntado quién es, de dónde viene, a dónde va, por qué existe; y esa capacidad se ha aplicado para resolver esas preguntas y por eso se inventaron las artes que quieren responderlas. "La pintura, la música, la literatura hacen eso. El teatro quiere ayudar al hombre a conocerse así mismo y conocer al mundo que lo rodea".

El teatro es el espejo de la vida; en el escenario lo que vemos es nuestra vida en situaciones dramáticas, alegres, tristes o la vida cotidiana. En el teatro hay que ver no sólo la imagen exterior del hombre, sino también su interior, lo que hay dentro de él. "Antorcha se resiste al teatro ligero porque no va al fondo. Los grandes dramaturgos no se conforman con hacer del teatro un espejo, sino hacer un análisis del hombre, de su sociedad y ver lo profundo de la sociedad; el teatro que debe ver el pueblo es de profundidad y analítico porque sólo así lo va a educar y a transformar.”

El teatro no sólo es para reflejar la corrupción, el abuso de poder, prostitución, miseria; el verdadero teatro aborda desde muchos ángulos la problemática del hombre que están ligados como en "La Cantante Calva", "La Celestina" o las obras de William Shakespeare como “Coriolano” o el “Rey Lear”. El verdadero teatro educa y hace mejores a los hombres y mujeres; los hace más sensibles, más humanos y solidarios y los hace respetuosos de la vida y de la humanidad. El teatro antorchista quiere curar al hombre de lo que dice el sistema ayudándolo a razonar de otra forma, a descubrir las trampas que usan los políticos para que no engañen.

Durante tres días San Luis Potosí, en el Teatro de La Paz y el IPBA, fue testigo de la presentación de varias decenas de obras de teatro de grandes dramaturgos. En esta jornada, en la categoría Semiprofesional se presentaron obras como "La Celestina" de Fernando de Rojas, William Shakespeare pudimos apreciar "Coriolano" y "Rey Lear", “La Casa de Bernarda Alba”, de García Lorca y "Diez días que estremecieron al mundo", entre otras puestas en escena. En la categoría Amateur el público se deleitó con obras como “Edipo Rey”, de Sófocles; "La Huelga", de John Galsworthy; "Los justos", de Albert Camus entra otras obras.

En esta edición en la categoría Semiprofesional el primer lugar fue para Ciudad de México con la obra “Coriolano” de la compañía de la Ciudad de México; el segundo lugar para “La Celestina”, de la Compañía Humberto Vidal del Estado de México y el tercer lugar fue un empate entre las obras “La Cantante Calva”, de Coahuila y “La Casa de Bernarda Alba”, del estado de Puebla.

Además, Abentofaíl Pérez Orona de la puesta en escena "Coriolano" obtuvo el premio al mejor actor de reparto; y Aquiles Celis como el mejor actor secundario de la misma obra; la mejor actriz secundaria fue para José Luis Rodríguez (papel de mujer) y como mejor actriz hubo un empate para Alejandro Rojas que interpretó el papel de Bernarda Alba en la obra "La Casa de Bernarda Alba" y Alejo Ambriz, que hizo el personaje de la Celestina en la obra con el mismo nombre. La mejor escenografía fue para “La Celestina.”

Mientras, en la categoría Amateur el primer lugar fue para las obra “Visita de la Vieja Dama” de la Ciudad de México y "Edipo Rey" de San Luis Potosí; el segundo lugar fue para las obras de "Los Fugitivos" de Veracruz y “Bodas de Sangre" del estado de Jalisco y en el tercer lugar también hubo un empate entre "Prometeo Encadenado", obra del Estado de México y "Los Justos", de Puebla.

El mejor actor de reparto fue Alfredo López de la obra "Los Justos"; la mejor actriz de reparto fue Rosa Barrera que hizo el papel de la madre en "Bodas de Sangre", de Jalisco. El mejor actor secundario para el personaje que hizo Átropos; el premio a mejor actriz secundaria fue para Rosalía Sugorín en "Los Mesianistas" de la Ciudad de México. La mejor dirección fue para Miriam Valero de la obra "Edipo Rey" y también fue la mejor escenografía.

En el XIII Concurso Nacional de Pintura que también se realizó a la par del encuentro teatral, en el lobby del Teatro de la Paz, participaron 162 artistas y 64 fueron las obras ganadoras; en la tabla general de resultados Puebla se llevó el primer lugar, Michoacán el segundo y el Estado de México obtuvo la tercera posición.

En este contexto Aquiles Córdova señaló que la pintura es un arma poderosa para producir sensaciones y por esa vía impactar en la mentalidad del ser humano para generar sensaciones profundas, reflexiones hondas de carácter económico, filosófico y social; también dijo que el pintor se convierte en un mensajero de lo que sucede y de lo que se ve en la realidad, de temas como la miseria, la pobreza, la injusticia o la inconformidad social.

Estos encuentros artísticos, de teatro y de pintura, concluyeron con un evento político cultural entre bailes y cantos que los grupos culturales nacionales antorchistas prepararon para esta ocasión, para el público que durante tres días disfrutó de grandes puestas en escena y de grandes obras de arte puestas en el lienzo. El Teatro de La Paz bajó el telón y anunció su próximo evento que se realizará en el mismo mes pero del año 2018.