2017-11-21

Tlaltizapán, Mor. El domingo por la noche empezaron a llegar los cortadores de caña de la montaña de Guerrero, Oaxaca y Puebla, previo al inicio del corte de la vara dulce y su procesamiento, o la zafra como se le conoce, sin embargo, el albergue conocido como Las Galeras no ha sido atendido tras el sismo del 19 de septiembre y hay afectaciones que piden sean atendidas.

El 19 de septiembre el saldo en este albergue fue blanco, no hubo personas heridas o decesos, pero sí afectaciones a los cuartos que ocupan los cortadores y sus familias, principalmente en la zona alta, lo que sus habitantes definen como el "enhuacalado", que es un espacio de la pared cerca al techo que permite la ventilación de las habitaciones; así como algunos muros divisorios entre cuarto y cuarto.

"Hay un detalle aquí porque la gente están, están... Bueno, yo no lo veo bien porque los patrones no hicieron nada con los daños que causó el sismo, entonces yo pensaba que lo iban a arreglar pero no hicieron nada, ya nomás medio limpiaron y dejaron los cuartos así temblando porque están para caerse, no todos eso sí lo digo, no todos los cuartos pero algunos están para caerse", comentó Fructuoso Francisco Cortés, habitantes de Las Galeras.

Las Galeras está integrada por 18 edificaciones con 24 cuartos cada una, el 80 por ciento de las instalaciones, según indican sus habitantes, el responsable de este lugar es el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Amado Orihuela Trejo.