Deportes

| Nacho Cortés

2017-11-21

CUERNAVACA, MOR.- Las tres categorías del proyecto Zacatepec fueron goleadas, la mayor 7-2 por Pachuca Cuernavaca, la mediana 6-0 por el Cencalli y la pequeña 5-0 por el Cencalli, en las descuidadas canchas de la unidad deportiva Plan de Ayala del IMSS.

Poco que decir en los tres casos, en donde, escuadrones mejor parados y dirigidos con un mejor sentido común, impusieron condiciones en todas las divisionales, pese al esfuerzo de los chicos del conjunto verde que no se rindieron, pero a los que no se les ha dotado de recursos para responder ante las adversidades, por lo que fueron metidos en su terreno y fue imposible salir con oportunidad con destino a la portería contraria.

Zacatepec 2-7 con Pachuca Cuernavaca

En la divisional mayor, los Tuzos del Pachuca Cuernavaca de Alfredo Flores se llevaron el triunfo 7-2, con un primer tiempo de 3-1, y en el segundo se llegó a acercar el 11 de los verdes 3-2, pero al final las cosas no funcionaron, siendo el mejor anotador del partido Luis Felipe Beltrán con tres pepinos, en juego que terminó siendo de un lado.

Zacatepec 0-6 con Cencalli

En la categoría mediana, el marcador fue de 6-0 en favor del Cencalli sobre el Zacatepec, con cuatro anotaciones de Víctor Rivera, uno de Leonardo Gutiérrez y otro de Ángel Millán, en donde pocas veces se pudo salir al frente, y menos con dominio de la escena, y es que el rival cerró todos los accesos, con su mejor manejo de partido.

Zacatepec 0-5 con Cencalli en categoría chica

En la categoría pequeña, el cuadro del Zacatepec tuvo el marcador menos mano, dado que se dio el 5-0, en donde Víctor Rivera volvió a hacer de las suyas con tres anotaciones, y dos fueron de Ángel Millán, en un partido en el que las cosas mejoraron en el segundo periodo, pero no lo suficiente para hacer siquiera el gol del honor verde.

Muchas categorías

Quizá sería importante repensar el trabajo que se viene desarrollando, puesto que parece que son muchas las categorías, quizá sólo con dos para que los niños no tengan que doblar partido o que se enfrenten a rivales de mayor peso, estatura y experiencia, pero, sobre todo, con un mejor sistema, porque no se ve evolución; el esfuerzo de los niños es la constante, pero si no se tiene entrenamiento adecuado, no se pueden ver avances en el terreno, y es lo que está sucediendo hasta ahora, y cada vez que se enfrente a rivales de un trabajo más sólido, se antoja casi imposible encontrar el éxito, y si no hay nadie que ponga orden en la directiva y se contrate a profesionales en la materia, los alumnos se van a ir porque a nadie le gusta que lleguen malos resultados y menos como los que se vieron en esta oportunidad.

Zacatepec 0-0 con Alebrijes y es eliminado

ZACATEPEC, MOR.- El Atlético Zacatepec apenas pudo empatar a cero con los Alebrijes de Oaxaca, en el estadio del ingenio y quedó eliminado del torneo de apertura de la liga de ascenso, como que en el juego de ida perdió 3-1 con los mismos Alebrijes, en Oaxaca, después de ir ganando 1-0.

Papel de los verdes en liguillas

Contra Atlante, en Cancún se perdió 1-0 y en casa se empató a uno

Contra Dorados, en casa se igualó a cero y se perdió en Culiacán 4-0.

Contra Alebrijes, en Oaxaca se cayó 3-1 y en casa 0-0.

Seis partidos, tres empates y tres derrotas, dos goles a favor por nueve en contra, para una diferencia negativa de siete, con tres puntos de 18 disputados.