Casos y Cosas de Morelos - El PRI, abuelo de la política nacional

2017-11-21

El PRI, como institución política, va más allá de ser un simple partido, es el abuelo de la cultura política nacional. En el análisis de su naturaleza, y a medida que el tiempo transcurre, se puede advertir que todos los colores y sabores políticos descendientes son admirablemente idénticos; claro, como sus vástagos que históricamente son. Hoy ninguna diferencia hay entre un gobernador priísta, panista o perredista. O si no lo cree usted, estimado y único lector, enliste y categorice de acuerdo a su naturaleza algunos ejemplares de gobernadores de distintos establos. Sin duda llegará a la conclusión de que su instrumento de registro no requiere más que una columna para clasificarlos. Todos son hoy el espejo de todos.

Quizá usted, estimado amigo y único lector, lo aprecie diferente y respetable es su opinión, por cierto, pero el PRI es el mismo dinosaurio de hace un siglo aunque con la diferencia de que hoy, con una docena variable de huevecillos de ADN idénticos, ser el abuelo de la revolución le viene como anillo al dedo, con lo que se ha de sentir orgulloso de su semen y bicho cómodo en fértil caldo de cultivo propicio para la manutención de la corrupción compartida, el desparpajo, la impunidad, el cinismo, la insensibilidad; pero a su favor, estimado amigo y único lector, mejor paro de contar para no avergonzar a la familia en el exterior y aburrir su amable atención. Sí, sí, sí, lo comprendo.

Incluso en fantasía política son todos campeones, son mesías con el decálogo de Cristo reformado en la espalda en el que para todo hay flaca solución pero grandilocuente discurso. El caso es que vamos de mal en peor; y que esto, ir de Guatemala a Guatepeor, sirva al menos para probar que todo ha sido una mentira. Que no le atinan al progreso.

López Obrador ha sido acusado de mesiánico, de percibirse como el enviado de Dios padre y miembro heredero de la santísima trinidad. Pero el Peje no es el único aspirante inclinado por el mesianismo, todos se perciben igual.Todos prometen sin responsabilidad. En las elecciones de 2012 en Morelos, Graco Ramírez prometió y aseguró exterminar el crimen de alto impacto en 18 meses, con millonario recurso y un desplegado policiaco que ya olvidó para qué fue hecho; y generar a la vez, añadió el gobernador en el comercial electorero-, un entorno económico impulsor de empleo bien remunerado en el Estado. Pero poco sucedió, y peor aún con el desastre del sismo que nos estremeció en Morelos y que lastimosamente va quedando en el olvido.

En el discurso, idénticos son también los partidos, desde luego. La directriz mayor de Andrés Manuel López Obrador, si acaso alcanzase la Presidencia de México, es tundir a la corrupción. Oferta él con seguridad que el exterminio está garantizado porque él es más mesías que los demás mesías, y confiando en que el país regenerará su proceder cultural en un sexenio de gobierno. Y apunta también, con revólver mesiánico moreno, a la impunidad que tolera la dilapidación del erario público.

Desde este ángulo, algo tiene de incongruente el plan de AMLO y muy probablemente él lo sabe, aunque no es apropiado reconocerlo públicamente en tertulia electoral. Su partido recibe todo tipo de cascajo político cuyo propósito se centra en la cantidad de cabezas de ganado electoral para ganar la elección y no en la cualidad profesional y humana de mujeres y hombres que contiene ese instituto político. Está atiborrando el costal con gatos y ratas de malas mañas. Quizá su plan es, como el típico de los políticos tuttifrutti, ganar primero y luego se verá. ¿Pero, no es mejor evitar la mezcla de manzanas frescas con manzanas descompuestas de antemano? A Morena llega toda ralea de especímenes de reputación dudosa que pronostican un panorama difícil de enderezar una vez alcanzado el poder, si es que el susodicho lo alcanza.

Si usted, estimado amigo y único lector, me preguntara por el grado de honestidad de López Obrador, lo percibo como la mayoría de la gente: vive en la medianía y cuida sobre todo su imagen de honestidad dentro de un país donde hay ratas descomunales con casas blancas, dinero guardado en el extranjero y complicidades oscuras por doquier. Y de ahí que parece difícil cambiar una cultura política corrupta en un sexenio. La herencia del abuelo es gorda en enredos intrincados y bien arraigados bajo la tierra política como para echarla a la basura, de lo que hoy ni Morena se salva, pues sigue saltando al costal toda clase de alimañas.

Si se pudiera comparar las instituciones políticas con las religiosas, sería como nombrar sacristanes y monaguillos a rateros, putas y asesinos para servir a Cristo redentor en el seno de la iglesia, sin el peligro de que éste, el seno, fuese mancillado en el acto pleno del amor sin masticado. AMLO podría intentar catequizar a la raza partidista e iniciarla lenta misión de convertir diablos tricolores en ángeles morenos, lo que seguramente trascenderá sexenios, y quizá más porque el costal de yute se llena cada vez más con más escoria.