Justicia

| Pancho Rendón

2017-11-21

Incapacidad de los monitoristas del C-5 para prevenir los delitos

No han transcurrido ni dos meses, cuando nuevamente Cuernavaca da de qué hablar, en nota roja, pues este fin de semana largo, se cometió artero asesinato de un profesor de la Secundaria Número 1, “Froylán Parroquín García” de Cuernavaca, de nombre Eduardo, quien se fue a divertir con su pareja sentimental en uno de los “ antros” de Plaza Marina, donde fue asesinado a sangre fría por un solitario gatillero a sueldo, quien ya lo esperaba sobre la calle Río Mayo, de la colonia Vista Hermosa, matándolo e hiriendo a la mujer.

Lo grave es la inseguridad que hay en dichos antros y en los mal llamados “corredores seguros”, donde a pesar de que existen cámaras de monitoreo, tanto del llamado C-5, como propias de los negocios, los monitoristas que manipulan y manejan las cámaras desde el Centro de Control y Cómputo y otras hierbas, en la base de Palo Escrito, municipio de Emiliano Zapata, demuestran su miedo o incapacidad para dar la voz de alerta y detener a los peligrosos homicidas que andan sueltos, como si nada, algunos de ellos, refugiados en el crimen organizado, pues aún no se dice el móvil de la ejecución; lo cierto es que de qué sirvió tanta inversión instalar y montar monitores, video- cámaras, que no funciona la gran mayoría, y la capacitación al personal, si no hay una actuación rápida de los policías, como sucede en la CDMX. Alberto Capella Ibarra, comisionado Estatal de Seguridad Pública, mejor conocido como “El Rambo”, debe acreditar el papel que juega el C-5, ya que el homicida del “Áttico” cayó en manos de la justicia, gracias a las cámaras del negocio, de lo contrario dicho sicario ya estaría libre en la Unión Americana. Otro caso que evidencia el fracaso del monitoreo de las cámaras de alto pedorraje, fue el homicidio y el cuerpo cercenado de la tía del “Mojo”, quien ya tiene año de muerto. En este y otros casos, la CESP ha demostrado incapacidad e ineficiencia.

Hace unos días dábamos cuenta de los corredores inseguros que hay en Cuernavaca, como Plaza Marina, en Río Mayo y en la avenida San Diego, que lejos de ser seguros, por la cantidad de junior's que llegan a los antros, éstos se han convertido en corredores de la muerte; mientras que en la Ciudad de México, sucede todo lo contrario.

Vamos a ver qué sucederá con la puesta en marcha del alcoholímetro, ya que mientras unos verán cómo extorsionar a los conductores ebrios, otros los agarrarán a “garrotazos”, pero cuando se trate de una ejecución, ni viales ni preventivos o de la policía de élite, Mando Único, a ver si meten las manos o se hacen de la vista gorda, como está sucediendo con los monitoristas del flamante C-5.

Atoran a otro peligroso criminal en Yautepec

Un joven de 26 años de edad fue asegurado por Policías de Investigación Criminal (PIC) de la región Oriente por su posible participación en el homicidio de dos muchachos, ocurrido en el mes de julio de este año.

Mediante orden de aprehensión, agentes de la PIC detuvieron a Javier Efraín “N”, investigado por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de dos personas, suscitado el 18 de julio en calle Tulipán, colonia Las Paracas, de Yautepec.

Como resultado de las pesquisas emprendidas por agentes de la PIC y peritos de la Fiscalía Regional Oriente, se estableció que Javier Efraín habría sido uno de los posibles participantes en el homicidio de Marco Antonio y Agustín Emmanuel, de 18 y 19 años de edad, respectivamente, privados de la vida con arma de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, los victimarios buscaron a Marco y Agustín en sus respectivos domicilios en la colonia La Huizachera de Yautepec; pactaron con ellos un encuentro en el crucero de Atlihuayán, donde finalmente acabaron con sus vidas.

Con la detención de Javier Efraín “N”, suman cuatro personas aseguradas por su posible intervención en este doble crimen.

Al día de hoy, Amador “N”, Mario Alberto “N” (alias “La Momia”), y Christian “N”, se encuentran en prisión preventiva y vinculados a proceso.