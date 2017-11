Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-11-21

Breverías Culturales

El amo de la Parábola de los Talentos no castigó a su administrador por lo que hizo, sino ¡POR LO QUE DEJÓ DE HACER! Es el pecado de omisión! No olvidemos esos pecados y esos pecadores que el 19 de septiembre tardaron en reaccionar, algunos aún no reaccionan. Graco sí hizo: “Arrasó a Morelos”.

Nuevamente en la Kermes del Seminario San José Diócesis Cuernavaca la manifestación de participación del pueblo de Morelos se hizo patente. No cabe duda que la visión de la dirigencia nacional del PRD tiene bases sólidas para rechazar las ocurrencias de Graco, como la de imponer al “príncipe león” al gobierno de Morelos. Confrontar a Monseñor Ramón Castro Castro es agredir a la iglesia Católica y así lo vieron los dirigentes nacionales.

Otro aspecto relevante de Graco fue dividir la comunidad universitaria alterando a los consejeros alumnos, líderes sindicales, maestros y directores que se vendieron y arremetieron contra Alejandro Vera. Graco no puede demostrar ningún delito a Vera, así como no ha podido bajar a Cuauhtémoc Blanco de sus aspiraciones políticas, de todas las triquiñuelas que se le han ocurrido al tabasqueño ninguna ha podido avanzar. Cada vez tiene menos vida política.

UNAM MORELOS: Sergio Zamora Erazo, UAM-I presentará la ponencia “Módulos sobre Anillos Artinianos Seriales” en la aula 2 del Instituto de Matemáticas a las 16:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/604-modulos-sobre-anillos-artinianos-seriales.

FESTIVAL INDEPENDIENTE de OTOÑO: “Grandioleros de Yautepec”, músicos ejecutantes de sones tradicionales de Tixtla Guerrero, Alameda de Cuautla a las 18:00 horas; Cultura del agua, educación sobre su uso, por SOAPS; el Consejo Cultural Cuautla y el Centro Cultural El Callejón invitan.

VIOLENCIAS de GÉNERO en contra de LAS MUJERES. Congreso a realizarse en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 23 y 24 de noviembre del 2017, en el marco del décimo aniversario de aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, busca generar un espacio de discusión e intercambio de Investigaciones y Experiencias de Intervención que aborden alguna expresión de violencia en contra de las mujeres y niñas o algún(os) contextos de relación en que ésta se produce. Se presentarán propuesta/resumen de ponencia en la que se aborden, entre otros, aspectos vinculados con: Distintas manifestaciones de violencia de género hacia las mujeres y niñas en uno o distintos contextos de relación; Violencia de género hacia las mujeres en distintas etapas de la vida; Acceso a la justicia de mujeres y niñas objeto de violencia de género; Consecuencias sobre la salud de la violencia en contra de las mujeres y niñas; Garantía del derecho a vivir una vida libre de violencia; Políticas públicas de prevención, asistencia, sanción y erradicación de las violencias de género hacia las mujeres y niñas; Alertas de Violencia de Género: Experiencias, solicitudes, implementación y evaluación de resultados; Protocolos y acciones para prevenir y atender la violencia de género en las universidades; consulta el programa completo en la pagina-e: http://www.crim.unam.mx/congresoviolencias /programa. Informes con la Doctora Sonia M. Frías, Responsable Académica; Montserrat Alva, Asistente de Investigación 52 (55) 562 27837; Ana Lilia Viñas Solano, Asistente Difusión CRIM 52 (55) 562 27854 en el CRIM en la pagina-e: http://www.crim.unam.mx/web /node/2006 Correo: congreso_violencias@correo.crim.unam.mx teléfono 52 (55) 562 27829.

DIBUJO con MODELO al DESNUDO en El Paraíso del Café el sábado 2 de diciembre a las seis de la tarde, el costo de la sesión es de $50.00 por persona y se tiene cupo solo para 25 personas, reservaciones en Rayón 18 Centro de Cuernavaca, teléfono 2451580, FB: www.facebook.com/AntesDelTiempo/ y https://www.facebook.com/adriano.adt.9; Se trabajará con un modelo masculino de 21 años complexión delgada, durante los 90 minutos que durará la sesión de dibujo, se trabajarán distintas poses cortas (De 5 a 15 minutos por pose), el modelo trabajará con algunos accesorios como collares y rebozos.

"PINTANDO con COMPLEMENTARIOS" toma una clase gratis, como parte del Diplomado en Casa del Artista Cuernavaca de 16.30 a 20:30 horas, Informes en el teléfono 3141760 y WhatsApp 7771351224

MAESTRÍA en ESTUDIOS de ARTE y LITERATURA convocatoria para el ingreso de la 10a generación. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Artes y el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, convoca a los interesados a participar en el proceso de admisión para iniciar los estudios a partir de agosto de 2018. Recepción de solicitudes del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018; mayores informes en el correo-e: meal@uaem.mx; paginas-e: www.uaem.mx/posgrado/meal /convocatoria.html ; www.facebook.com/mealuaem.

bonifaciopacheco@hotmail.com