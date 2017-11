Cultura

| Alejandro Cruz Solano

2017-11-21

La inteligencia emocional en un sentido estricto no tiene nada que ver con el tema de la superación personal, aunque parezca que sí. Tampoco tiene nada que ver con el coaching (acompañamiento) o programación neurolingüística, aunque se acostumbre recurrir a ellos en muchas ocasiones. Durante estos días (me refiero a 13, 14 y 15 de noviembre de 2017) se efectuó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), un curso para docentes sobre Desarrollo de inteligencia emocional en el aula, a invitación expresa del departamento de formación docente y de la secretaría académica de la misma institución. Los participantes, todos docentes de diferentes disciplinas y con distintos grados tenían la expectativa de aprender dinámicas grupales para enfrentarse a la difícil tarea que hoy representa el espacio del aula. No fue así, nos internamos en las emociones del docente para explorar su propia historia personal. Convertimos el espacio del curso-taller en un aula y exploramos en primer lugar las metáforas de su propio lenguaje, la manera en cómo están vivenciando los docentes su propia realidad. La inteligencia emocional es un área poco explorada, es como una especie de caja donde se guardan un mundo de situaciones que al conectarlas con la realidad van a adquirir un matiz de conflicto o creatividad. El mundo emocional es un campo que hay que traer al aula por varios motivos, entre ellos; las emociones son las señales de alerta que pueden decirnos acerca de la tristeza, la ira, la alegría y el miedo; constituyen bloqueos para aprender; constituyen señales de problemas en el cuerpo, bien lo decía Caroline Myss, toda biografía se convierte en biología; constituyen comportamientos que van a definir la toma de decisiones y también constituyen referencias sobre el nivel de madurez en la que estamos. El ejercicio de explorar en los docentes todo esto permitió hacer un aprendizaje significativo; nos permitió primero trabajar en grupo, explorar de manera creativa los propios eventos del conflicto humano y como estos se traducen o se trasladan al aula; en lo general nos permitió enriquecer nuestra vida entre todos para poder entender y sentir que el aula es un espacio complejo donde se interactúan no solo procesos de aprendizaje de carácter cognitivo sino también una red sutil de emociones tanto del docente como del alumno que requiere un trabajo mucho más allá de los planes y programas para impartir una materia. También nos permitió darnos cuenta que, muchas veces la educación está centrada en la preocupación por logros, metas e indicadores de calidad y que estos por mucho esfuerzo que se haga no puede descuidar la parte de los procesos que constituyen la subjetividad salvo el riesgo de no poder entender una variable importante, la de la emocionalidad. Nos llevó a construir una reflexión de la importancia del paradigma educativo, ese que descansa en el modelo positivista y del cual somos herederos; nuestra educación requiere una visión integral del ser humano, dado que no solo somos mente, sino también cuerpo y emociones. El curso finalizó con un tema importante, entender el paradigma que plantea la necesidad de comprender la naturaleza humana en un sentido más dinámico y holístico (integral); me parece que el materialismo a orientado a vivir una vida más situada en las necesidades materiales que en las de trascendencia humana. La inteligencia emocional está más situada en comprender y vivir en la realización personal en un sentido Heideggeriano, es decir, de autenticidad, de proyecto, de trascendencia que de entenderlo en su carácter simple de las emociones: La experiencia, esa, que alumbra un nuevo acercamiento a temas como este, nos obliga a poner los pies sobre la tierra y comprender que nuestro papel en el aula es desaprender para aprender y aprender para desaprender y que todos en este camino de la docencia, no puede dejarse solo para educar de la cintura para arriba, es, decir, solo en la cabeza, en mi opinión es fundamental, saberse e integrarse como personas en una visión como totalidad, es decir, como dirían los antiguos, hay que educar la cabeza, el corazón y el vientre, principios de la cultura occidental greco -romana, del mundo eslavo y el último del extremo oriente.