No hay condiciones para una alianza entre el PAN y PRD: Adrián Rivera

Gerardo Suarez |

2017-11-18

El ex candidato a gobernador por el PAN, Adrián Rivera Pérez, respecto a los acuerdos de una alianza a nivel nacional que se dará con el PRD y PRD de cara a los comicios venideros, señaló que quienes impulsan este frente son más militantes y personajes del sol azteca que del albiazul, donde en Morelos se confirmó que no van en dicha coalición porque no existen condiciones para hacerlo.

Refirió que una de las razones por las que en el estado se rechazó una alianza con el PRD tiene que ver con el trabajo que ha realizado la actual administración en donde se ha vislumbrado que en temas como el económico, de seguridad y educación -que se quedó estancado ya, como si la Beca Salario fuera la panacea y haya salvado la educación en Morelos. Ha originado un estancamiento en el desarrollo del estado.

Aunado ello, están las actitudes de soberbia y la forma de gobernar de Graco Ramírez, donde el Ejecutivo tiene cooptados a los tres poderes de gobierno, donde es evidente que todo lo que realiza representa al PRD, por lo que de forma concluyente y sensata, y haciendo un análisis serio y político, queda de manifiesto el por qué es imposible una alianza con un partido que en lugar de entregar resultados de beneficio está generando un retroceso y estancamiento para el desarrollo de Morelos.

No obstante, a que a nivel estatal el PAN ya confirmó que no habrá alianza con los partidos antes mencionados, Adrián Rivera Pérez dijo que después no vayan a salir los dirigentes que se la impusieron.

Esto al señalar que en los estatutos y reglamentos del PAN, “desafortunadamente hay un centralismo”, y derivado a que ya se está elaborando el convenio de coalición a nivel nacional que deberá presentar antes o el 13 de diciembre próximo que es el día último para presentar convenio, se esperará ver cómo está, acotó