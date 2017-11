Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-11-18

1.- Los Corachivas pasan

2.- Gregorio

3.- Zacatepec

4.- Puente de Ixtla

1.- Los Corachivas del Atlético Zacatepec deben calificar a las semifinales porque en este mediocre certamen de la liga de ascenso, las cosas cambian de un partido a otro; el propio 11 de los Alebrijes de Oaxaca es importante, pues tenía tres encuentros sin saber lo que es el triunfo, acumulando descalabros y goles en contra, ocho, en el juego de ida de los cuartos de final de la liguilla del torneo de apertura, pero ante los verdes se ganó 3-1, y dos goles se derivaron de sendos saques de banda, y es que se lanzó el primero y vino el gol, y la zaga de los verdes no aprendió y se le repitieron y ahí el tercer tanto, lo que no es difícil de ser superado, porque, además de la irregularidad de los equipos, en el juego de ida no hubo ni un expulsado del rival del cuadro de Leaño, lo que abre la posibilidad, si se sigue con la costumbre, de que en el choque en el ingenio venga una o dos y por ahí se abra el sendero del gane de los locales, quienes, en el cotejo de ida se vio un planteamiento conservador, y hasta que se estuvo abajo en el tanteador por diferencia de dos goles, fue que el entrenador tuvo la ocurrencia de mandar al cuadro hacia adelante, y fue imposible recomponer nada y la derrota se vino, pero en el estadio del ingenio se debe encontrar el triunfo y hasta fácil, pues la defensiva de los oaxaqueños también es de papel y no se tiene constancia e igual se puede dar un gran partido que hacer el ridículo, y con los oaxaqueños y todos los equipos de la liga de ascenso, en donde se llega a jugar algo parecido al fútbol, y ya se decía desde que el conjunto lo tenía el gobierno de don Antonio Rivapalacio López. Desde luego que en aquel escuadrón había más arraigo; éste es un proyecto ajeno a Morelos, y así se observa.

a.- El cuadro de Corachivas se encontró con un gol casi sin buscarlo, en la única llegada que tuvo frente al marco rival, porque el partido se planteó, por Leaño, conservadoramente.

b.- No cambió la manera de jugar ni cuando se empató ni cuando cayó el 2-1 de los locales, porque el cálculo que se tenía era hasta perder por un gol de distancia, olvidándose que unos días antes, en el mismo escenario, se había ganado 2-0, pero pronto se les olvidó.

c.- Cuando se dio el tercero, intentó modificar; envió delanteros, pero parece que la indicación era “no metas mano, échale ganas y tira para allá”, porque sólo hubo empuje.

d.- El segundo y tercer gol se derivó de sendos saques de banda que la defensa no aprendió y se lo repitieron, y cada vez que había esa posibilidad, a temblar; Leaño estaba perdido.

e.- Queda la segunda partida; será en el estadio del ingenio, con todas las ventajas, como el conocimiento del terreno y el clima; tal vez hagan la salvajada de regar el campo temprano.

f.- Son dos goles de diferencia no que no parece nada, pero si los oaxaqueños aguantan el temporal en los primeros minutos, las cosas se van a complicar para los locales, sobre todo si los visitantes manejan el partido con inteligencia, y la mejor forma es tener el esférico.

g.- El árbitro no permitirá nada al rival, y a las primeras de cambio mostrará tarjetas, y si le dan la menor oportunidad, expulsará a uno o dos de los oaxaqueños, conforme a estadística

h.- En casi todos los encuentros, los rivales de los verdes terminaron con diez, y si en el cotejo que se tuvo en Oaxaca no hubo tarjetas rojas, lo mismo en el ingenio hay dos.

i.- Sigo pensando que los Alebrijes conforman un flan al que se le puede ganar fácilmente.

j.- El que se hacía llamar Zacatepec jugó cuatro partidos de finales, dos empates y dos derrotas, y Corachivas una derrota para dos igualadas y tres derrotas, dos goles a favor por nueve en contra.

2.- Baxter un equipazo que el domingo visitará al Rayados Morelos en Zacatepec, a las 12 en la cuarta y a las 14 con la juvenil. Se deben ganar los dos encuentros.

3.- Al Zacatepec infantil, insisto, le faltan entrenadores. Si no mejoran perderán jugadores.

4.- El Puente de Ixtla, los Alacranes, no están en ningún lado.