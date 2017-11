Nosotros - Graco el vengador, entre el odio y el desprecio

Opinión

| José María Román Román

2017-11-17

La actitud ostentosa y abusiva asumida por el gobierno para detener a un académico como el rector Vera Jiménez nos dice de fondo su tendencia personal esquizofrénica y vengativa. La plática, si tenemos que dar crédito, celebrada en el restaurant de la ciudad de México El Estoril, hace escasos días entre la cúpula de los Chuchos a la que pertenece dentro del corrientes del PRD igualmente nos conduce a vislumbrar esa personalidad insana de un hombre que ejerciendo el poder, ya en pleno declive actúa con la soberbia y orgullo de lo que nunca quiso desprenderse. Ha sido ésa su maldición, será eso finalmente su castigo y consecuencias una vez que abandone el poder dentro de unos meses o dentro de unos días, dependiendo de los acontecimientos. Mientras tanto, hay odio por los personajes que ha dañado en su actuar y desprecio, porque sus propios correligionarios de lo que queda del PRD con justa razón le han dado la espalda. También la sociedad le tiene justificadamente un enojo social que se manifiesta en las redes y en las protestas.

No es el hecho de detener al ex rector Vera sino la saña que hizo gala el gobierno al hacerse presente en su domicilio en un proceso que marca varias inconsistencias. No se trata de si es o no culpable el ex rector, sino de la manifestación grosera y ofensiva de una cantidad enorme de gendarmes para capturar en altas horas de la noche al académico que le ha señalado los errores graves que ha cometido el gobierno en relación a las fosas clandestinas que se le han descubierto al gobierno, sobre todo señalándole las irregularidades con que se procedió al enterrar esos cuerpos. Esa acción desatada y no contenida dice mucho de un hombre como Graco con tendencias propias de un dictador. Pero el escándalo en el restaurant el Estoril de la colonia Polanco de la ciudad de México nos refleja su intención de imponer (a su hijastro Gayosso) por encima de lo que sea para dejar un heredero en el poder a su gusto y a su antojo, es decir dejar a alguien que le cubra la espalda de las muy serias irregularidades que se han manifestado en el dinero público y que tarde que temprano deberán de entregarse cuentas claras tanto en la calidad como en la cantidad de las obras que realizó y del dinero que dispuso. La suma de errores y desatinos se multiplican con dos hechos adicionales a los comentado, el primero su terquedad de imponer la creación de municipios indígenas generando de ésta forma una discriminación injustificada entre los pobladores de Morelos porque al rato podrán salir pueblos o colonias argumentando una tendencia racial para hacer o pedir lo mismo. La Mexicanidad no puede estar sujeta a la voluntad de un personaje ajeno a nosotros que ha venido a generarnos divisiones internas cuyas consecuencias van a trascender a su gobierno ya que esa creación que comenzará a funcionar dentro de unos meses va a originar que los municipios afectados al enfrentar la realidad generan más problemas que soluciones a los expuestos para la creación de municipios. Dicho sea de paso, esos pueblos, ni son totalmente indígenas ni totalmente independientes o con posibilidades económicas y materiales de serlo. Graco está sembrando una semilla que de no pararlo va a desatar violencia ya que Tejalpa, por mencionar uno de muchos pueblos, hace bastante tiempo ha pedido lo mismo, y este fenómeno u ocurrencia de Graco solo significa más gasolina al fuego de nuestros conflictos internos. Graco se va y deja el problema y nos deja le herencia de esos sueños tontos propios de una personalidad desquiciada como la creación que al inicio de su gobierno dijo que haría al crear la Ciudad de las Mujeres, cosa que creo le falló por falta de territorio, luego vino en eso extraños delirios mentales de un hombre francamente en decadencia cuando creó los taxis rosas, que solo fue llamarada de petate y que reveló su verdadera personalidad. Por cierto, los otros taxis para ir con el estilo se les impuso un color entre lila y morado. Caprichos idiotas de un gobernante ocurrente.

Pero nuestra tragedia no termina. Ayer se le aprobó por el Congreso estatal un préstamo que usted y yo deberemos pagar por la cantidad de 2000 millones de pesos supuestamente para ser utilizados en el último negocio de Graco que es la reconstrucción de los daños causados por los sismos recientes. Estamos entrampados y endeudados y alguien debe poner un límite a los caprichos de este personaje. Ya los abogados han dicho varias verdades cuando han manifestado las inconsistencias de la forma en que se ha gastado el dinero público y la anormalidad de los procesos legales tanto de las fosas clandestinas que albergan mas de cien cadáveres y del proceso del rector y de paso el fracasado intento de detener o imponer a Cuauhtémoc Blanco sus criterios en los actos de gobierno que compete exclusivamente al municipio de Cuernavaca. Es urgente un juicio no tan solo a Graco, sino a los legisladores que han sido omisos en el cumplimiento de su obligación al no revisar, rechazar o modificar los proyectos del Gobernador. Es grave nuestro futuro porque nos condenará el pasado por no parar a tiempo a Graco.