Erick A. Juarez |

2017-11-16

-Junto con el ex tesorero, Eduardo Sotelo, está acusado del delito de peculado por 600 millones de pesos

-Alejandro Vera no se presentó a la audiencia con el argumento de que no fue notificado sobre el desahogo de la audiencia

Un juez de Control y Juicios Orales decretó auto de vinculación a proceso en contra del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez y el ex tesorero, Eduardo Sotelo Nava, acusados por el delito de peculado por distraer un monto superior a los 600 millones de pesos en agravio de las arcas de la máxima casa de estudios.

Fue durante una audiencia que duró un lapso de seis horas 45 minutos, cuando el juez de control, Adolfo González López, dio inicio con la audiencia de vinculación a proceso en las instalaciones de los Juzgados de Control y Juicios Orales de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con sede en Cuernavaca.

Durante su desarrollo, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, no se presentó en la audiencia oral bajo el argumento de que no fue notificado para dicho proceso judicial, debido a que padecía de problemas de hipertensión y que necesitaba reposo, por lo que los abogados presentaron un certificado médico expedido por Joaquín Salgado, encargado de la Dirección de Servicios Médicos de la UAEM.

No obstante, la defensa alegó que la secretaria particular de la Rectoría de la UAEM no había recibido ninguna notificación de la reanudación de la audiencia de vinculación a proceso, por lo cual Alejandro Vera no se dio por enterado.

Por ello, el impartidor de justicia, Adolfo González López, consideró que no era “forzosa” la presencia de Alejandro Vera para el desarrollo de la audiencia, ya que dio cumplimiento a la resolución de los magistrados que integran la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de reponer la audiencia de vinculación a proceso, misma que fuera suspendía el 01 de octubre pasado, luego de que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, Elio Brito Cantú, no entregó completa la carpeta de investigación a la defensa particular del rector.

En ese tenor, Sergio Parra, abogado del catedrático, reiteró nuevamente ante el juez que no contaba con la carpeta de investigación íntegra; sin embargo, el agente del Ministerio Público Octavio Ibarra arribó a la Sala 2 con el expediente que llevaba dentro de una caja para integrarla.

Y es que los tres litigantes que se presentaron en representación de Alejandro Vera escucharon del impartidor de justicia la resolución de vinculación a proceso penal en contra de Vera Jiménez y Sotelo Nava, quienes distrajeron montos superiores a los 600 mdp, debido a que se acreditó el valor probatorio del delito de peculado, debido a que los imputados lo cometieron a título de coautores materiales.

Se tomó en consideración al momento de la celebración del contrato de crédito con el Banco Interacciones, en el que comprometieron el 2.5% del presupuesto del gobierno del estado que se les tenía que ser asignado bajo los rubros mil, dos mil y tres mil, mismo que no generó el delito de peculado, sino los depósitos a otras cuentas bancarias”, manifestó el impartidor de justicia.

Por tal motivo, el agente del MP de la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez de control y juicios orales que otorgara dos meses para el cierre de las investigaciones, por ello, el juez de la causa, Adolfo González decretó hasta el próximo 15 de enero del 2018, como fecha límite para reanudar la audiencia de juicio oral, además de que las medidas cautelares serán impuestas por un juez federal, una vez que se resuelva el amparo que promovieron ambos servidores.

Cabe destacar que en reiteradas ocasiones la defensa del rector solicitó al juez posponer dicha audiencia, bajo el argumento de que el imputado no estaba presente y que el juez se había excusado de este caso por la denuncia penal que presentó la Fiscalía Anticorrupción al cuestionar su imparcialidad por la resolución que emitió en la audiencia del 01 de octubre pasado.