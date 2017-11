Local

Erick A. Juarez |

2017-11-16

Abogados defensores del rector de la UAEM, Alejandro Vera, denunciaron diversas irregularidades en la resolución del recurso de apelación promovido por la Fiscalía Anticorrupción, el cual fue resuelto por un tribunal de alzada del Poder Judicial que ordenó al juez de control la reapertura del juicio de vinculación a proceso por el delito de peculado en contra del rector de la UAEM y su ex tesorero.

Luego de que este martes, un tribunal de alzada -integrado por los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega, María Idalia Franco Zavaleta y Manuel Díaz Carvajal- ordenara a un juez de control reponer el juicio de peculado en contra del rector de la UAEM y su ex tesorero Eduardo Sotelo Nava, los abogados de Vera Jiménez presentaron un amparo ante la justicia federal para evitar que su representado sea acusado o procesado de manera ilegal.

En este sentido, el abogado del rector, Sergio Parra González, aseguró que durante la noche de este martes presentaron un escrito al juez de control para evitar que el impartidor de justicia, Adolfo González, reanudara la audiencia de vinculación a proceso en contra de Vera Jiménez acusado por el delito de peculado por más de 600 millones de pesos por concepto de un crédito a pagar hasta el próximo 2020.

Parra González informó que en su momento, el juez local Adolfo González se excusó por contar con una denuncia penal por emitir una resolución de no vinculación a proceso en contra del rector y su ex tesorero por delitos en contra de la administración de justicia, por lo que alrededor de las 12 del día, se llevó a cabo una audiencia sin la presencia de Vera Jiménez, quien no se presentó a la sala de control ante el temor de la fabricación de otro delito.

"El Tribunal de apelación hasta este momento no ha calificado la excusa del juez Adolfo González, entonces ni uno y ni otro pueden llevar a cabo la audiencia, por eso pedimos el diferimiento por tiempo indefinido, porque por independencia de que el Tribunal califique esa excusa, hay un amparo", dijo.